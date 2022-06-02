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陸50個城市二手房市場 出現回溫跡象

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據貝殼研究院5月31日發布的報告顯示，5月中國大陸50個城市二手房市場出現底部修復跡象。

中新社報導，報告指出，該機構監測的50個重點城市二手房市場成交量環比增長約14%，同比降幅收窄。50城中，超八成城市二手房成交量環比增長，其中長三角和東北區域重點城市二手房成交量環比回升較快，如瀋陽、長春、哈爾濱以及蘇州、無錫、徐州等成交量環比增速均超過100%。

報告分析，這些城市二手房市場在4月受到疫情重創而低位運行，5月隨著疫情逐漸緩解以及城市內寬鬆調控政策作用而有所修復。

除成交活躍度提高外，市場預期開始出現邊際轉換。報告指出，5月，50城二手房帶看客戶量環比增長8%。同時，代表市場預期的二手房景氣指數由上月的18回升至20的臨界線。東莞、濟南、佛山、無錫及嘉興等城市市場預期復甦比較快。

儘管市場交易量出現了復甦，但房價仍環比下跌。貝殼研究院數據顯示，5月50城二手房價格指數環比下跌0.9%，跌幅較上月擴大0.6個百分點。東莞、蘇州、太原及長沙等城市房價出現小幅上漲，福州、徐州、哈爾濱等城市房價仍然在下跌。

報告指出，目前房地產市場仍處於底部，成交量已經出現了復甦，預計在下半年將進入量增價穩階段。

一是，疫情防控出現有利變化，6月上海將逐步復工復產，穩經濟的一攬子措施逐步落地，這將有利於經濟恢復正常，提高居民對收入的預期。二是，龍頭城市對市場復甦起到帶動作用。近幾個月深圳二手房帶看客戶量、新增掛牌房源量保持增長，預計後期成交量將回升；上海復工復產後，預計住房需求將補償性釋放；杭州、合肥、南京等城市成交量也呈現出增長趨勢，這有利於帶動周邊城市市場預期恢復。三是房企端的紓困政策加快實施。如民營企業債券融資專項支持計劃落地，債券發行+信用保護工具模式有望幫助民營房企恢復公開市場融資功能。

二手房 疫情

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