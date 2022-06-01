華為貼牌手機銷售慘淡 旗艦店半月售出不到100台

近日，一款外觀與華為Mate 40幾乎一模一樣的手機引發市場關注。一手機名為鼎橋/TD Tech M40，價格3999元人民幣起。這並不是山寨機，而是一款華為貼牌手機。

據時代財經報導，鼎橋M40是鼎橋通信技術有限公司的手機。天眼查顯示，它是香港公司TD TECH HOLDING LIMITED的全資子公司，而TD TECH HOLDING LIMITED股東是西門子和華為。

當前，鼎橋通信的首席執行官是鄧飚，曾在華為任職多年，其董事徐直軍也是華為副董事長。

鼎橋M40於5月13日開售，8GB+128GB、8GB+256GB版本分別售價3999元、4499元。 6月1日，京東官方店內榜單顯示，鼎橋M40 8GB+256GB版本30天售出近100台，8GB+128GB的銷量則未顯示。

另外，鼎橋通信沒有天貓、蘇寧易購的旗艦店，在該公司官網點擊「購買」，會直接跳轉至京東旗艦店。

6.5吋OLED曲面屏、4200 mAh 電池、後置三攝鏡頭模組，鼎橋M40的這些配置與華為Mate 40一樣，配色有亮黑色、釉白色、秘銀色，華為Mate 40也有相同配色，且命名一致。

不同的是，華為Mate 40的晶片為麒麟9000E，鼎橋M40則搭載天璣1000+，沒有徠卡影像，系統不是鴻蒙。售價方面，同樣的8GB+128GB版本，華為Mate 40官方定價是4999元。

天璣1000+是聯發科2020年推出的晶片，如今已過時。比如，Redmi K30至尊紀念版搭載天璣1000+，而升級換代的Redmi K50系列用的是天璣8100、天璣9000，起售價僅2399元。

近日，深圳一家華為專賣店，店內鼎橋M40同樣3999元起售，且還有新品標籤。店員表示，這款手機屬於華為智選系列，除了晶片，其他配置基本和華為Mate 40一樣。她透露，鼎橋M40用的是華為的技術，在華為專賣店銷售，售後也是華為來做。

CINNO Research報告顯示，2021年中國大陸市場智慧型手機銷量約3.14億部，鼎橋、麥芒、NZONE、Hi nova均未進入排名榜單，遭遇5G晶片封鎖的華為位列第六。

通信觀察家項立剛接受時代財經採訪表示，歷經長時間積累，華為手機在市場有強大的品牌背書，如果賣其他品牌的手機則很難被消費者認同。