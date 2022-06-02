力拚雙碳 台胞赴陝西農村創業

在距黃河最大支流——渭河不遠的一處農地上，年近花甲的譚復之正觀察小麥長勢。他衣著樸素、皮膚黝黑，若不是操著一口「台灣腔」，很難把他和陜西農民區分開來。

「過幾天小麥就收成了。」老譚說，但這不是他的最主要目的，「我想通過建立循環農業示範園，參與大陸鄉村振興，為實現雙碳目標盡一份力」。

新華社報導，譚復之大學在台灣攻讀園藝學，後來因不看好台灣行業前景而沒有從事相關工作。2000年，他來到大陸，在陜西等地從事過餐飲等行業，積攢了些收入。

2020年9月，大陸明確提出力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的目標，譚復之看到消息後很是激動。「當時就想，我可以拾起老本行，做些貢獻。對我也是個機遇。」他說。

譚復之認為，農業農村領域節能減碳空間巨大，「雙碳」目標達成離不開鄉村。「但一般農民環保意識還較弱，技術也不足。我想做的就是提供可持續的農業模式和更高效的減碳技術」。

說做就做。譚復之將試點定在了陜西楊淩，這裡有首個大陸國家級農業高新技術產業示範區。來年春天，他便來到了楊淩田西村。

近年來，大陸發布了「農林22條措施」等政策，為台胞台企參與鄉村振興和農林業高質量發展提供同等待遇，創造更多機會。譚復之很順利就辦完了成立公司的手續，田西村也給他流轉了12畝土地。2021年3月，老譚在黃土地上的創業計劃正式啟動。

隨後，譚復之通過朋友聯繫到台灣一家環保公司，表示願意成為該公司在大陸地區的代理人，建立循環農業示範園，推廣這家公司的有機肥堆肥技術和設備。

趙科武是田西村的養雞大戶，以往他的雞舍產生的雞糞或廉價賣到外村，或自己堆肥。「夏天一到，味道聞著太難受。去年我開始和譚老師合作，他的技術堆肥快，不占空間。我用他生產的有機肥育紅薯苗，今年這苗比往年可壯不少。這又會給我增加一筆收入。」趙科武笑著說。

在譚復之的示範園內，土壤有機質含量原本只有國際耕地平均標準的一半左右。施用了他生產的有機肥，土地正變得肥沃。今年老譚收了1600斤大麥，已聯繫好廠家，準備賣出讓廠家釀醋。

目前，大陸已設立包括楊淩在內的15個海峽兩岸農業合作試驗區，以及28個台灣農民創業園。在譚復之看來，大陸鄉村天地廣，台胞大有可為。