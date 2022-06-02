通關省24小時 中越鐵路快通首發

一列滿載900多噸貨物的陸海新通道中越班列（重慶—安員）5月31日從重慶團結村中心站啟運，將在5至6天後到達越南安員。與以往不同的是，此趟列車申請「鐵路快通」模式通關並由海關順利放行，是中國大陸首趟陸海新通道中越鐵路跨關區「鐵路快通」出境班列。

中新社報導，鐵路快通即鐵路進出境快速通關模式，是中國大陸海關總署近年來為提高鐵路進出口貨物運輸通行效率和通關便利化水平，針對運輸集裝箱貨物推出的新型監管業務模式。

透過鐵路快通模式，班列抵達車站1個小時左右就可放行，節省通關24小時以上，平均每個櫃子節省200元人民幣左右。企業可就近在屬地查驗，艙單歸併、分票、修撤等業務也在屬地辦理，便利性高。

此趟中越鐵路快通出口班列是中國大陸海關總署提高陸海新通道對國際供應鏈支撐作用的具體舉措，重慶、南寧兩地海關通力協作。

國際貨運代理企業表示，憑祥口岸擁堵貨物積壓、出境口岸的必要手續辦理、海關查驗等使得貨物時效被迫延長，鐵路快通模式通關在減少手續辦理提高效率的同時，也減少一些異常情況的出現。

「之前我們開通了中國首趟陸海新通道中老鐵路鐵路快通出境班列後，物流用時進一步縮短，客戶紛紛表示都要做鐵路快通模式。此次中越鐵路快通模式落地進一步為企業帶來利好。」陸海新通道運營有限公司中轉主管游小勇表示，下一步，將實現中老（中寮）、中越鐵路鐵路快通模式雙向常態化運作，繼續為企業賦能。

游小勇表示，陸海新通道中越跨境班列正在為暢通國內國際雙循環、促進中越經濟走廊建設發揮積極作用；下一步，將結合大陸西部地區與沿線國家的開放發展需求——對內，破解西部地區國際物流難題，助推大陸加快構建新發展格局；對外，為沿線國家和地區創造發展新機遇，維護全球供應鏈穩定。