蔚來5月交付量達7,024輛 累計交付新車逾20萬輛

大陸造車新勢力之一的蔚來汽車，1日發布今年5月交付數據，共交付新車7,024輛，與上年跟上月相比均實現增長，其中智慧電動旗艦轎車ET7 當月交付1,707輛；截至5月底，已累計交付新車共20萬4,936輛。

IT之家報導，蔚來汽車表示，5月訂單需求持續強勁，隨著供應鏈企業復工復產，預計6月生產將進一步恢復，包括ET7 在內的車型交付將提速。

此外，蔚來汽車還透露，由8155晶片、智慧網路開關、高畫質攝影鏡頭、5G模塊等組成的智慧座艙硬體升級計劃，將在近期舉行的新產品發布會上一併宣布。

這個新產品也就是ES7，蔚來NT2.0平台的第二款車型，尺寸介於ES8和ES6之間，定位5座SUV。