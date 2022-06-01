陸國常會：加快穩經濟政策落地 加大困難群眾幫扶力度

國務院於1日召開常務會議，會議由李克強主持。會中指出要加快穩經濟一攬子政策措施落地生效，同時要進一步加大困難群眾幫扶力度，穩住民生底線。

會議提到穩經濟ㄧ攬子政策後續幾項規劃：首先要對政策再作全面篩查、細化實化，讓市場主體和人民群眾明暸並實際受惠。而新增人民幣1400多億元留抵退稅，要在7月退到位。對金融支持基礎設施建設，要調增政策性銀行人民幣8,000億元信貸額度。

此外，對符合條件的失業農民工，無論是否參加失業保險，都要發放臨時補助或救助。對汽車央企發放的貨車貸款延期還本付息，要廣泛告知辦理方式。其他各項政策都要細化到可操作、能落地。

其次，要堅持用改革舉措、市場化辦法解難題，深化「放管服」改革。推進政策「非申即享」。對復工達產要強化重點企業「點對點」幫扶。對投資項目，各地各相關部門都要建立台帳，推動盡快開工。確保夏收農機免費順暢通行。落實支持平台企業合法合規境內外上市等舉措。

最後則是強化落實督促。國務院派到12個省的督查組要盡快形成報告，對政策落實中的突出問題予以通報。對各地第2季地區生產總值、城鎮調查失業率、扣除留抵退稅因素後的財政收入、物價等主要指標，由統計會同相關部門依法依規「實事求是」分省公布。

此外，會議還強調要保障民生底線。對於受到影響的部分群眾就業和收入，要有針對性加大幫扶。一要確保養老金按時足額發放，今年提高標準增發的退休人員基本養老金7月底前要發放到位，提高城鄉居民基礎養老金標準；二要加強對失業和靈活就業人員、易返貧致貧和低保邊緣人口等的監測，對困難人員及時救助或納入低保；三要保持醫保報銷比例和藥品品種穩定，對符合條件臨時遇困無法繳納基本醫保費的給予參保資助。

5月31日，國務院印發的《扎實穩住經濟一攬子政策措施》的通知對外公布，總共涉及財政、貨幣金融、穩投資促消費、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基本民生等六個方面共33項措施。