西方制裁為人民幣創造新機遇 在俄交易占比暴增13倍

西方國家制裁俄羅斯，為人民幣國際化創造難得的機遇。大陸網路媒體《觀察者網》報導，當地時間5月31日，俄羅斯央行在金融穩定報告中稱，人民幣4月在俄羅斯現匯交易中的占比從1月的0.5%擴大至7%，增長13倍。

俄羅斯央行指出，今年3月初西方對俄制裁加劇、凍結近半外匯存底後，俄羅斯個人對人民幣市場的興趣明顯增加。「他們用這種方式來分散儲蓄，並將部分資金投資於從地緣政治角度風險考慮更可靠的金融工具」。

據該行估計，3月初起，人民幣兌盧布每日成交規模穩定在100億盧布至300億盧布，其中交易所每日成交5億盧布，場外成交「平均超過100億盧布」。

俄羅斯央行估算，「危機期間」，個人在證券交易所購買人民幣的總額達273億盧布，而在「特別軍事行動」（指俄羅斯今年2月24日入侵烏克蘭）發起前的1月，此類交易只有零星數筆。

另據《俄羅斯商業諮詢》 （RBC）報導，3月莫斯科交易所美元兌盧布的總成交量降至2.2兆盧布，僅為前一個月的30%不到，而人民幣兌盧布的成交量則增加了6倍，達到1,917億盧布。

歐盟領導人5月31日同意，針對俄羅斯入侵烏克蘭而採取的第六輪制裁措施將包括把俄羅斯儲蓄銀行排除在「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）金融信息傳遞系統之外。

根據外電報導，俄羅斯儲蓄銀行是俄羅斯最大的銀行，將其列入制裁名單將進一步孤立俄羅斯金融系統。

歐盟3月2日已宣布，將俄羅斯外貿銀行（VTB）等七家俄羅斯銀行逐出SWIFT國際結算系統，但不包括為能源交易提供支付服務的銀行。這將使得俄羅斯企業無法像過去一樣順利收付境外資金，資金流動性恐出現嚴重問題。