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與瑞士自貿協定升級遭凍結？ 中國大陸商務部：正密切溝通

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
鐘錶貿易是中國大陸跟瑞士雙邊貿易的一個重要環節，雙方自貿協定實施後，對在中國大陸的瑞士鐘錶業者是利多。（歐新社）
鐘錶貿易是中國大陸跟瑞士雙邊貿易的一個重要環節，雙方自貿協定實施後，對在中國大陸的瑞士鐘錶業者是利多。（歐新社）

中國大陸與瑞士自貿協定升級一事，近期傳出遭到凍結，但中國大陸商務部表示，不存在這種情況，雙方正在密切溝通。

對於有瑞士媒體稱該國與中國大陸自貿協定升級談判已凍結，中國大陸商務部官網31日發表「答記者問」，表示「中瑞自貿協定水準很高，雙方正積極推進聯合研究，就可能升級的領域範圍進行深入探討，不存在被凍結的情況，雙方正在就此保持密切溝通」。

中國大陸商務部還提到，與瑞士的自貿協定2013年7月簽署，2014年7月生效實施，「是一個高水準、內涵豐富、互利共贏的協定，對促進兩國經貿合作與發展起到了積極作用」，目前中國大陸已成為瑞士第三大貿易夥伴，2021年雙邊貿易額441.1億美元，年比增長96.7%。

此前中國大陸跟瑞士於2017年簽署諒解備忘錄，宣布啟動自貿協定升級聯合研究，探討進一步全面升級自貿協定的可能性。

自貿協定 瑞士 大陸商務部

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