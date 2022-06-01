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5月財新中國製造業PMI升至48.1 疫情衝擊恐超過2020年

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸國家統計局與財新網公布的5月製造業PMI都仍處於景氣榮枯線下方，大陸近期針對疫情所採取的防控措施，對經濟的衝擊恐將超過2020年。圖為江蘇揚州一家玩具工廠。新華社
大陸國家統計局與財新網公布的5月製造業PMI都仍處於景氣榮枯線下方，大陸近期針對疫情所採取的防控措施，對經濟的衝擊恐將超過2020年。圖為江蘇揚州一家玩具工廠。新華社

據財新網報導，大陸多地疫情5月持續對製造業造成影響，但衝擊程度出現邊際放緩。1日公布的財新中國製造業採購經理指數（PMI）為48.1，較前一個月回升2.1個百分點，但已連續三個月處於收縮區間。

此一走勢與大陸國家統計局前一日公布的製造造業PMI一致。大陸官方版5月製造業PMI為49.6，高於前一個月2.2個百分點，但同樣繼續處於收縮區間。

報導稱，從財新中國製造業PMI分項指數看，大陸5月製造業供給和需求繼續收縮，當月生產指數和新訂單指數雖有所回升，但繼續低於榮枯線，其中需求略強於供給。外需持續低迷，新出口訂單指數連續十個月位於收縮區間，收縮幅度也較上月收窄。

對產量下降的原因，受訪企業普遍提到疫情持續，相應限制措施影響生產經營和物流。部分企業表示，需求狀況較4月相對改善，其中出口訂單明顯下滑，與交單付運困難有關。

財新網指出，與多數分項指標邊際改善不同，5月就業指數較上月收縮程度加深，為過去十個月中第九次位於收縮區間，投資品行業用工收縮率最為明顯。

部分受訪企業稱，因疫情和新接業務量下降而減少用工，另一些企業則在員工自願離職後沒有填補空缺。

此外，大陸當前物流也仍未恢復正常，5月供應商供應時間指數繼續大幅低於榮枯線，雖好於上月，但仍為2020年3月首輪疫情防控後的次低。與產出走勢一致，製造業採購量也繼續下降，降幅較上月收窄；鑒於需求疲弱，企業有意減少庫存，產成品和採購庫存量均溫和下降。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2022年5月，多地局部疫情持續，製造業景氣度邊際出現改善但仍位於收縮區間。需求、供給均在榮枯線之下，且影響逐漸傳導至就業端；供應鏈受阻、物流時間延長等問題未能得到徹底改善；成本端和收費端價格的分化進一步擠壓了企業的盈利空間。

王喆指出，本輪疫情對中國經濟的負面影響或超過2020年。政策層面，保證就業和物流暢通是重中之重。打通產業鏈、供應鏈堵點，推動復工復產，有助於穩定市場主體、提供就業保證。此外，幫扶紓困政策不應只限於供應端，對受疫情影響收入下降的人員補助，也應提上日程。

疫情 PMI

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