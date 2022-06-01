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德國默克集團：中國半導體行業的黃金時代剛剛開始

集微網／ 集微網

集微網消息 據路透社消息，德國默克集團周二（5月31日）表示，該公司已簽署一份在中國江蘇省張家港市開設半導體材料基地的合同，是其在中國最大的單一電子業務投資。這個佔地69英畝的新基地將容納薄膜材料和電子特種氣體的生產工廠、倉庫和運營中心。

默克中國總裁兼電子科技業務中國區董事總經理安高博（Allan Gabor）在一份聲明中說：「中國是最大的半導體終端市場，全球芯片總產量的一半以上流向中國。鑑於中國國內芯片製造商前所未有的產能投資和擴張，中國目前也是全球增長最快的半導體製造市場。我們相信中國半導體行業的黃金時代才剛剛開始。」

今年1月，默克集團宣佈其將於2025年前在中國至少再投資20億元人民幣，用於新建和擴建一系列電子材料本地化生產、研發和供應鏈設施，以積極參與和支持中國當前蓬勃發展的半導體產業。路透社報導稱，其中5.5億元將用於張家港新基地。

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