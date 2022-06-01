芯視野／1-4月陸芯片進口銳減 釋放什麽信號？

據中國海關數據統計，2022年1-4月國內一共進口集成電路數量為1861億塊，與去年同期2100億塊相比下滑了11.4%，差值約高達240億塊。

有分析說這是國內終端企業減少對美芯片進口依賴和國產芯片替代階段性成果的體現，然而事實真的如此嗎？透析背後的成因，或許遠沒有這麽樂觀。

結構性變化？

進口芯片數量減少了240億塊，看起來這一數字很「鼓舞」人心。

有分析稱，這預示著中國芯片進口在2022年已開始出現結構性變化，這是國內終端企業減少對美芯片進口依賴和國產替代取得一定成果的體現，涉及存儲器、MCU、射頻芯片、模擬IC等。

對此北京半導體行業協會副秘書長朱晶謹慎表示，由於集成電路產業鏈長，產品種類多，所以判斷國內減少對美芯片進口依賴和國產替代的成效，還是要結合具體產品的進口量、進口價值，國內技術水平和商用情況做綜合判斷，衹憑藉一個進口量下降是不太客觀的。

更要注意的是，芯片進口仍呈現出「量跌價漲」的態勢。由於全球芯片短缺推高了價格，進口價值躍升10%，或折射出國內半導體業的另一重困境。

而且最近國家統計局又發佈了數據，今年4月，國內集成電路產量為259億塊，同比下滑12.1%，但1-4月累計產量1074億塊，同比僅下滑5.4%。與去年1-4月相比，國內芯片產量其實衹減少了60億塊左右，但遠遠小於進口的減少量240億塊。

對這一組數字的「反差」，集微諮詢總經理韓曉敏表示，國內芯片企業在市場競爭中仍相對處於劣勢，在過去兩年產能緊張的情況下爭取產能保障是國內芯片企業的頭等大事。今年到目前為止國內芯片產量的同比微減，更多是由於國內芯片核心產區長三角的疫情影響，包括生產的中斷和物流的停滯。

去庫存？

如果細究進口芯片數量減少240億塊的成因，或許去庫存、消費市場疲軟等因素的份量更重。

韓曉敏就認為，數字下降因主要還是去庫存的結果。

「一方面，在去年供應鏈緊張的刺激下國內IC進口量處於高位，終端企業庫存水位持續攀升，本身這就是特殊時期的特殊情況，不是常態；另一方面今年整體消費市場的疲軟導致終端企業紛紛下修全年出貨目標，砍單曡加去庫存壓力，直接導致IC進口量同比減少。」 韓曉敏解讀說。

而這帶來的衝擊是連續性的。「國產替代廠商在過去兩年受益於供應鏈緊張和大廠的產能緊缺，進入到去庫存周期的話，整體情況有反轉，對於沒有核心競爭力的廠商將產生較大的影響。」韓曉敏提到。

朱晶也表示了類似的看法，她說，因去年的基數較大，今年的進口量同比下降是正常情況。而且，2020-2021年兩年間基本上產業鏈都是一個囤貨提高庫存水位的表現，而今年下游需求疲軟，產業鏈是去庫存為主，出現進口量同比下降亦是正常表現。

另有一位資深業內人士指出，這或有部分隱形原因是美特意控制我國進口高端芯片，特別是HPC、自動駕駛等高端芯片。

2022年接近行到中程，隨著去庫存和消費電子疲軟引發的震盪在進一步地傳導，半導體企業下半年會經歷怎樣的「劇本殺」？

上行與下挫？

罕見的是，業界對市場走向的判斷卻分外「南轅北轍」。

一方面，儘管消費類電子需求轉弱，內存、面板驅動芯片、LED芯片等領域價格出現回落，但工業控制、汽車電子、高性能計算等領域需求仍然旺盛，結構性缺芯依舊存在，半導體行業景氣度依舊將「超長待機」。

另一方面有機構稱，當前芯片行業正處於2022年下半年或2023年初庫存調整的軌道上，這拉響了一個警報。此後一段時間內去庫存將相當劇烈，許多廠商調降業績的幅度可能將大於2016年、2019年的半導體行業低谷期。

要指出的是，儘管工業控制、汽車電子、高性能計算等領域需求仍然旺盛，市場增長一直是穿越周期的，但體量還小，無法與智能手機、PC等消費電子比較，還有「量級差」，因而市場景氣度主導仍是智能手機、PC等消費電子，而今年消費電子需求的萎靡似乎已是「板上釘釘」。

來源：中國信息通信研究院

因此，此後一段時間內去庫存將相當劇烈是有可能的。朱晶解釋說，因為2020年-2021年全球半導體產業的瘋狂增長，驅動因素是曡加了華為事件引發的囤貨效應、新冠疫情、還有逆全球化加劇等多重因素影響的，所以這兩年的供應鏈緊張情況要大於之前的任何時期，因此庫存的累積可能也比實際需求高出很多。

「這可能會造成國內半導體在去庫存階段，幅度會更加猛烈，時長也會持續。」朱晶強調。

而這或是一系列劇變的發端。「今年業內的心態或風向已變，認為產業轉差的人增多，總的來說是不確定性加大，包括全球疫情、地緣政治、俄烏戰事等，但今年僅是增幅減少，明年或可能變差。」上述資深人士分析說。

深層的危機已然若隱若現，從國內半導體業投資規模下降、投資日趨謹慎即可見一斑，不同企業的感受或衹能是冷暖自知，而業界的分野也將就此上演。

「新興的創業企業受衝擊大，因為沒有新的訂單，也沒有客戶基礎，肯定比較難熬。對大企業而言，尤其是上市公司，資金還是充足的，客戶基礎也好，市場資源也比較強，正好可以趁著困難時期整合一些處境困難的小企業。對有自研芯片的企業而言，市場變動對他們而言談不上衝擊，因為他們不是以市場訂單為考核指標的，去庫存的階段不影響他們自主開發的戰略，還能幫助他們吸引一些關鍵人才。」朱晶最後表示。