大陸首家 三星堆主題銀行開業

近日，大陸首家三星堆主題銀行在四川德陽廣漢市盛大開業，這也是知名文博機構與銀行跨界合作的又一成功範例。

走進這家主題銀行，青銅面具輪廓的大門、融入太陽器形的吊頂、神樹造型的雕刻包柱、細微之處的神秘紋飾，豐富的三星堆元素，營造出古蜀文化氛圍，讓不少市民連連驚歎、流連忘返。有市民表示：「以三星堆為代表的古蜀文明，本就是因交流而多彩，因互鑒而豐富的鮮活例證。傳統文化與現代金融聯手碰撞出了奇妙的化學反應，營造出讓人耳目一新的獨特氛圍。在這家主題銀行辦業務，感覺相當新鮮、巴適（舒服之意）！」

該主題銀行由三星堆博物館和長城華西銀行合作打造。開業儀式上，長城華西銀行還與三星堆文旅發展有限公司正式簽署了戰略合作協定。三星堆博物館相關負責人表示，主題銀行是一次有益的嘗試，既是金融服務視窗，也是三星堆的城市展廳，以文化為紐帶、以金融為抓手，打造三星堆文化特色主題空間，並落地三星堆文創展示、主題銀行紀念章集章等跨界業務。「我們希望以此釋放博物館的力量，讓更多人在日常生活中就能了解古蜀文明，領略三星堆的魅力。」