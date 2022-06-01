廣州發明專利量 破10萬件

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據廣州市市場監督管理局（知識產權局）消息，按大陸國家知識產權局發布的最新數據，截至今年4月底，廣州市有效發明專利量達10萬1323件，同比增長30.6%。

中新社報導，據介紹，其中廣州市規劃發展的大陸九大戰略性新興產業中，新一代信息技術產業有效發明專利量居第一位（20647件），同比增長37.6%。

數據還顯示，目前廣州市大專院校有效發明專利擁有量位居前3名，分別為華南理工大學（10455件）、中山大學（3698件）、廣東工業大學（3678件），保持領跑優勢。廣州市企業有效發明專利擁有量位居前3名的，分別為廣州視源電子科技股份有限公司（1455件）、南方電網科學研究院有限責任公司（1346件）、京信網絡系統股份有限公司（1137件）。

此外，截至今年4月底，廣州市有效商標註册量達到198.6萬件。每萬人口發明專利擁有量達到53.9件，比去年同期增長12.7件。2022年1月至4月，廣州市PCT國際專利申請521件。

專利 廣東 中山大學

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