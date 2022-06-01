印尼金光集團 加碼投資廣西紙業

由印尼金光集團APP部署在中國（廣西）自由貿易試驗區欽州港片區，年產180萬噸高檔紙板擴建項目（第二台紙機）及年產75萬噸化機漿擴建項目5月30日宣布開工。

中新社報導，據了解，地處大陸西南的廣西林業資源豐富，金光集團APP從1992年進入中國大陸市場，就將廣西作為戰略發展的重要根據地。前述開工的項目屬金光集團APP旗下的廣西金桂漿紙業有限公司（金桂漿紙）的二期項目，是廣西雙百雙新重大產業項目，總投資118.77億元（人民幣，下同）。其中，年產180萬噸高檔紙板擴建項目總投資約87.8億元，其第一台紙機已於今年1月正式投產。

金光集團APP（中國）大紙事業部CEO王樂祥介紹，今年是金光集團APP進入中國大陸的三十周年，金桂漿紙是金光集團在西南地區重要的戰略根據地。依託欽州市的港口資源、區位便利的優勢，金光集團在2019年啟動了金桂漿紙二期工程，預計二期工程全面建成後，金桂漿紙將實現總漿紙產能合計超過430萬噸。

王樂祥介紹，金桂漿紙二期項目將在不斷深化產品創新能力、原料供應能力等核心競爭力的基礎上，進一步提升產業配套與創新服務能力，不斷深化欽州與海上絲綢之路沿線國家的貿易往來與經貿合作。與此同時，金光集團積極把握《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）新機遇，申報建設三期工程，總投資約283億元，主要建設內容包括化學漿生產線、化機漿生產線和高檔紙生產線，目前，已完成項目備案，項目節能報告已通過專家評審。

在開工儀式上，中國進出口銀行廣西分行行長彭豪表示，中國進出口銀行廣西分行自2017年成立以來，重點支持穩外貿穩外資、工業強桂、企業走出去、西部陸海新通道等領域的發展。在疫情起伏反覆、世界經濟復甦艱難的背景下，金光集團持續加大對大陸市場的投資，充分表明集團對大陸經濟前景依然充滿信心。