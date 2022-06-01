陸促進綠能 推展交易、認證

30日公布的大陸國家發改委、國家能源局《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》（實施方案）提出，創新新能源開發利用模式，要引導全社會消費新能源等綠色電力。

中新社報導，大陸國家發改委、國家能源局有關負責人在解讀《實施方案》時指出，目前綠色電力消費是全球潮流，大陸亟待健全相關制度體系，滿足市場需求。

為此，要開展綠色電力交易試點，推動綠色電力在交易組織、電網調度、價格形成機制等方面體現優先地位。通過建立完善新能源綠色消費認證、標識體系和公示制度，推廣綠色電力證書交易，加強與碳排放權交易市場的有效銜接，有效引導各類工商業企業利用新能源等綠色電力製造產品和提供服務，鼓勵各類用戶購買新能源等綠色電力製造的產品。

在創新新能源開發利用模式方面，《實施方案》還提出，加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電太陽能發電基地建設。

上述負責人分析，要加大力度規劃建設以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐、以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。在基地規劃建設運營中，推動煤炭和新能源優化組合，鼓勵煤電與新能源企業開展實質聯營。

《實施方案》提出，促進新能源開發利用與鄉村振興融合發展。上述負責人認為，要充分調動農村農民發展新能源的積極性，加大力度支持農民用自有建築屋頂建設戶用太陽能，積極推進鄉村分散式風電開發。要加強模式創新，培育農村能源合作社等新型市場主體，鼓勵村集體依法利用存量集體土地通過作價入股、收益共享等機制，參與新能源項目開發，共享新能源發展紅利。