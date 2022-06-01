新疆推技職培訓 已達全年目標9成

根據《新疆維吾爾自治區職業技能培訓十四五規劃》，十四五時期新疆開展各類職業技能培訓750萬人次，新增高技能人才12萬人，為經濟社會高質量發展提供有力人才支撐。截至一季度末，新疆今年開展各類職業技能培訓143.2萬人次，完成全年目標9成以上。

中新社報導，新疆開展技能培訓多年，拓展就業管道等，愈來愈多的青年農民成為產業工人，利用所學技術實現美好生活。

在新疆南部的阿克蘇地區沙雅縣某紡織公司生產車間裡，機聲隆隆，阿依努爾正在專心聽師傅講解斷線棉紗巧接技術要領。通過老帶新、傳幫帶，該公司培養出了一批操作能手，阿依努爾就是其中一位。阿依努爾說：「我剛來的時候什麼都不會，只能拿到1500元（人民幣，下同）的工資，在師傅的培養下，可以熟練操作機器了，現在我的工資漲到4千多元，收入也很穩定。今後，我要多學習技術，增加自己的收入。」這兩年，她屢次在技能大賽中獲獎。

近年來新疆為持續提升農村家庭收入，免費職業技能培訓、落實各項就業政策、提高就業服務，鼓勵農民與企業面對面洽談勞務與待遇，維護務工群體的利益，也滿足企業用工需求，保障企業勞動力的穩崗率。

與此同時，回到家鄉工作的青年也愈來愈多。艾買爾．司馬義畢業於位於昌吉市的新疆農業職業技術學院，回鄉後在上述公司工作，從普通工人一步步成長為車間主任。

「在這家企業工作快4年了，我現在是氣流紡前紡車間負責人。每月可拿到3千多元的工資，我現在有穩定收入，去年12月份給家裡買了一輛車，今年打算在縣城買房子，以後工作上繼續努力，讓生活過得更好。」艾買爾．司馬義說。