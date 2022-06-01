陸近9成外企 維持或擴大業務

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國貿促會30日發布報告稱，目前外企對中國大陸營商環境滿意度總體較高，近9成外企維持或擴大了現有業務規模。

中新社報導，《2022年第一季度中國外資營商環境調研報告》對400多家外資企業進行了問卷調查。報告顯示，從外資營商環境滿意度評價看，外企對中國大陸市政公用基礎設施報裝、促進市場競爭、獲取經營場所評價較高。

其中，91.4%的外企對市政公用基礎設施報裝評價「較滿意」以上，91%對促進市場競爭評價「較滿意」以上。

報告稱，外企對中國大陸宏觀經濟和監管政策滿意度總體較高。88.1%的外企對大型平台企業監管政策評價「較滿意」以上。

報告顯示，得益於中國大陸開放政策紅利持續釋放，營商環境進一步優化，外企普遍看好中國大陸高質量發展新機遇。

其中，87.4%的受訪外企維持或擴大了業務規模，72.1%的外企在大陸增資幅度大於5%。市場和企業戰略是外企在大陸增資主因，長三角是外資企業主要投資區域。

根據報告，針對未來營商環境改善，外企建議中國大陸應統籌抓好常態化疫情防控和經濟社會發展，不斷提升政策制定的科學性、完備性，努力營造公平競爭環境，增強外企發展信心；精準施策，提升跨境貿易便利化；持續強化外資企業知識產權保護。

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