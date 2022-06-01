大連5園區推介 盼吸引日企

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

遼寧大連30日舉辦2022年重點園區對日交流洽談會。該市5個重點園區面向日本工商企業界，進行產業推介和項目精準對接。

中新社報導，洽談會上，來自大連金普新區、高新區、長興島、太平灣、金州灣臨空經濟區5個全市重點園區的負責人，選取數位技術、智能製造、生命健康、化工新材料、科技創新等10個雙方互補性強的重點產業進行重點推介。

與此同時，本次洽談會錨定重點園區和企業間的項目精準對接，推動金普新區與三菱商事、瑞穗銀行等7家企業，高新區與三井物產、四國焊接等6家企業，長興島經濟技術開發區與豐田通商、岩谷氣體等5家企業，太平灣合作創新區與伊藤忠、森隆人力資源等6家企業，金州灣臨空經濟區與日本航空、日通物流等5家企業開展一對一交流。

大連市副市長郭雲峰表示，作為大連市對外開放的重要夥伴，日本各界對大連市的經濟社會發展的鼎力支持，業已成為大連城市發展不可或缺的重要力量。此次參與推介的5個全市重點園區是完成大連新發展目標的中堅力量，期望各方搶抓發展機遇，挖掘合作商機，共贏合作。

日本駐瀋陽總領事館常駐大連領事辦公室首席代表等等力研在致詞中說，大連長期以來在交通、人才、服務等多領域致力於為包括日本在內的各國企業創造良好營商環境，此次洽談的舉辦為廣大日資企業和機構提供了有效的交流平台。

日本 開發區

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