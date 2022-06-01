吉林43條「穩經濟」 拚全年正增長

吉林省穩經濟增長大會30日在長春召開，全省市縣區通過線上參會。會議提出今年的經濟目標是二季度止跌、三季度回升、全年實現正增長。

中新社報導，受新冠肺炎疫情影響，一季度，吉林省GDP同比出現7.9%的負增長。自4月以來，吉林省就不斷推出新政，推動經濟復甦。此番，吉林省又發布43條穩經濟措施，以實現上述目標。

當天下午，吉林省政府新聞辦公室召開記者會解讀上述措施。吉林省發改委副主任張春達表示，這些措施旨在最大限度減少疫情對全省經濟社會發展的影響，全力穩住經濟基本盤。

這些措施中，既有落實大陸國務院33條穩經濟一攬子政策的配套措施，也有吉林省的增量措施，包括財政、金融、投資、消費、糧食能源安全、供應鏈、外資外貿、基本民生等八方面。

工業經濟是吉林省經濟的重要組成部分。吉林省工信廳副廳長孫大維表示，疫情對全省工業造成了嚴重衝擊，前4個月工業經濟增速指標下降幅度較大。

為了讓工業經濟走出疫霾，吉林省除了在促投資、強產業鏈供應鏈、支持「專精特新」中小企業發展等方面推出新措施外，還提出要重點推動汽車、家電、冶金建材等大宗工業品消費。

孫大維介紹，吉林省已在交通、水利、電力、通訊、房地產等27個行業徵集近4千個項目建設需求，稍後將陸續向企業推薦，擴大本地鋼材、水泥等大宗工業品銷售，以提振經濟。

「穩住汽車消費對全省穩增長是關鍵中的關鍵。」吉林省商務廳一級巡視員孟慶宇表示，2021年汽車消費占吉林省限上社會消費品零售總額比重達34%，高於全大陸平均水平7個百分點。

為了提振汽車消費，吉林省將使用財政資金直接補貼購車者，降低購買成本。在吉林省購置新車可享受2千元（人民幣，下同）到5千元的補貼，購買新能源車再加補1千元。