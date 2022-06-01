北京數位經濟 推全產業鏈開放

《北京市數字經濟全產業鏈開放發展行動方案》（方案）正式發布，提出北京將通過改革措施讓數據活起來、轉起來、用起來，並把數據管起來，努力打造數據驅動的數位經濟全產業鏈發展重鎮，推動北京數位經濟全產業鏈開放。

根據北京市經濟和信息化局公布的數據顯示，2022年一季度，北京數位經濟實現增加值3873.6億元人民幣，同比增長7.2%，占全市GDP的比重達41.2%，同比提高0.5個百分點。

中新社報導，打造數位技術新優勢是發展數位經濟的關鍵。《方案》提出，要提高數位技術供給能力，構建數位技術創新生態等舉措，包括集中突破高端晶片、人工智能、關鍵軟體、區塊鏈、隱私計算等領域關鍵核心技術，超前布局6G、未來網路等未來科技前沿領域，支持區塊鏈先進算力平台和人工智能公共算力平台拓展應用，吸引大陸國內外開源項目與機構在京落地，形成以公共平台、底層技術、龍頭企業等為核心的多樣化數位技術創新生態。

《方案》提出，進一步加大數據開放共享的力度，自動駕駛、數位醫療、數位金融、工業等領域的數據共享空間將面向行業組織或第三方機構開放建設。

北京將如何進一步為數據交易保駕護航？《方案》提出，北京將開展數據資產登記和評估試點，探索建立數據資產評估模型和市場化定價機制。加快建設北京國際大數據交易所。探索數據跨境流動服務，推動數位貿易港在跨境數據流動領域的國際合作。

如何推動數據的應用？為破解這一難題，《方案》制定時就考慮到，要採用數據鏈、產業鏈並行方式梳理數位經濟發展的共性與垂直領域的個性問題，數據鏈涵蓋數據全生命周期，產業鏈側重數據發展需求較迫切的垂直行業，最終通過數據的應用，驅動未來產業的發展，培育強創新力、高成長性的數位企業，開發更高價值的產品，使高精尖產業能級躍升。

《方案》提出，要構建保障數據安全的系統能力，加強新業務、新業態風險防範，以科技手段賦能監管創新，探索包容審慎的新型監管機制，努力提升數據安全可控可信水平。

《方案》指出，將著力推動北京數位經濟全產業鏈開放發展，充分釋放數據要素價值，激發數位經濟活力，構建數據驅動未來產業發展的數位經濟新體系，打造數位經濟發展的北京標桿。