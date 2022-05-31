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京東618開跑 對台灣消費者推萬元禮包、免運費

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
京東618購物節推對台灣消費者優惠。京東集團提供
京東618購物節推對台灣消費者優惠。京東集團提供

大陸零售巨頭京東618購物節開跑，並已於上周一（23日）啟動預售，其中家用電器、居家運動產品銷量驚人。京東指出，本次618為全球用戶推出多重專屬優惠，包括台灣消費者免運費、支付優惠等，且Visa持卡人即日起至8月20日，總計最高可享受高達人民幣2,688元（約1.17萬元）的優惠券禮包。

京東集團指出，今年618分為「預售期」、「開門紅」、「場景期」、「高潮期」四個階段，其中，預售期已於5月23日晚間8點開始，截至30日，家用電器整體預售訂單金額年增200%，居家運動的垂釣用品銷量年增5倍。至於優惠力度更大的「開門紅」，於5月31日晚間8點開啟。

各類優惠活動上，京東指出，本次618為全球用戶推出多重專屬優惠，包括店每滿人民幣299元減人民幣50元，以及每晚8點秒殺5折爆品、跨圖書滿減疊券最高享人民幣600元減人民幣400元、智慧手錶折扣高達五折等。

對台灣消費者的專屬優惠，有台灣免運費、支付優惠等，其中，Visa持卡人在京東指定活動頁面下單購買商品至港澳台及海外地區，可享受人民幣1,100元的返券禮包，持中國大陸境外發行的萬事達卡持卡用戶，可享受滿額折扣累計最高達180人民幣元的支付優惠。

若加上Visa京東新用戶專享人民幣288元優惠券包、Visa持卡人下單支付成功即贈高達人民幣1300元優惠券包等，京東指出，在京東&Visa支付優惠上，消費者即日起至8月20日，共可享受高達人民幣2,688元的京東優惠券禮包

京東還表示，近幾個月，為支持台灣民眾疫情期間的防護需求而開設的 「與您同心抗疫」線上防疫專區受到了台灣消費者的歡迎，其中家庭護理、清潔類、健身訓練在預售中展現出較強成長。此外，洗手液等消毒產品非常搶手，滴露、威露士等大牌成為消費者的首選。

京東向台灣消費者推防疫專區。截圖自京東
京東向台灣消費者推防疫專區。截圖自京東

人民幣 疫情

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