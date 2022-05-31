中興、vivo也遭印度調查 陸外交部：密切關注
繼小米後，面對外媒詢問，印度方面正在接著調查中興、vivo等中國企業在印度子公司的財務行為，中國大陸外交部發言人趙立堅31日表示，我們堅定支持中國企業維護自身合法權益，印方應該依法合規行事。
趙立堅說，中國政府正在密切關注此事。中國政府一貫要求中國企業在海外合法合規經營。
他強調，我們堅定支持中國企業維護自身合法權益，印方應該依法合規行事，為中國企業在印度投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。
5月初，印度政府表示，經調查發現大陸手機製造商小米以假冒成支付版權費的方式，非法匯款給外國實體，因此扣押小米在印度當地銀行帳戶中的7億2,500萬美元（約新台幣217.5億元）資產。
隨後，小米反對並發起訴訟，透過聲明強調小米印度所有運營活動都嚴格遵守當地的法律法規，將與政府保持密切合作。據路透社報導，印度法院已解除對小米資產的凍結。
印度中央執法局當時透露，他們在去年12月開始對小米的子公司和其他相關的中國大陸企業進行調查，因為懷疑這些企業藉由非法方式逃稅。
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