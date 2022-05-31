瘦身專注客車業務 陸東風集團砸逾270億收購東風汽車

大陸車企東風集團將斥資人民幣61.6億元（約新台幣272.2億元）收購東風汽車55%股份，並取得控制權，這也意味著東風有限進一步瘦身，專注於乘用車業務板塊，也有人認為是要借殼東風汽車實現A股上市。

澎湃新聞報導，東風汽車股份有限公司30日發布公告指出，東風汽車集團股份有限公司（簡稱東風集團）與東風汽車控股股東東風汽車有限公司（簡稱東風有限）簽署「股份轉讓協議」，約定東風有限向東風集團轉讓其持有的東風汽車5.98億股股份（占東風汽車已發行股份總數的29.9%），協議轉讓價格為每股人民幣5.6元。

東風汽車在公告中表示，此次交易前，東風有限持有公司12.02億股股份，占已發行股份總數的60.1%，為控股股東及實際控制人。此次交易完成後，東風汽車控股股東將由東風有限變更為東風集團；實際控制人將由東風有限變更為大陸國務院國有資產監督管理委員會。

公告顯示，東風有限為中外合資企業，東風集團及日產（中國）投資有限公司（簡稱日產中國）分別持有東風有限50%股權，東風有限無控股股東或實際控制人。

據了解，2013年，東風有限將中重型商用車業務整體出售給東風集團，剝離了中重型商用車業務；2019年，東風有限又將旗下零組件業務注入東風科技。東風有限未來主要聚焦於東風日產、東風啟辰與東風英菲尼迪的乘用車業務，本次交易是東風有限進一步調整業務布局、聚焦乘用車業務的重要舉措。

而業界人士認為，東風集團也有可能借殼東風汽車實現A股上市。自2005年港股上市不久後，東風集團就有意在A股上市；2009年，東風集團高層曾公開表示表示正在研究回歸A股計畫；2020年9月，東風集團正式啟動了深交所創業板上市輔導。

不過，東風集團遲遲未在創業板掛牌上市，去年9月，東風集團發布公告指出，決定向深交所撤回在創業板上市的申請文件，並擬申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深交所主板上市，目前無透露任何新進展。

東風集團主營業務包括研發、製造及銷售商用車、乘用車等。去年東風集團股份收入約人民幣1130.08億元，年增4.2%，淨利潤人民幣113.9億元，年增5.8%。

東風汽車集團有限公司持有東風集團66.86%的股權，為東風集團的控股股東；大陸國務院國資委為東風集團的實際控制人。