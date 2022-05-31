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支持旅遊業 上海發布「恢復發展新12條」

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
支持旅遊業，上海發布「恢復發展新12條」。圖為上海地標景點外灘。記者林宸誼／攝影
支持旅遊業，上海發布「恢復發展新12條」。圖為上海地標景點外灘。記者林宸誼／攝影

進一步支持旅行社行業紓困發展，上海市文旅局會同市發展改革委等多部門，31日共同推出「關於促進上海旅遊行業恢復和高品質發展的若干措施」（簡稱「恢復發展新12條」），實施減稅降費、房租減免、穩崗補貼、社保緩交、技能培訓補貼等一攬子幫扶措施。

在質量保證金暫退比例提升至100%方面，根據「文化和旅遊部辦公廳關於進一步調整暫退旅遊服務品質保證金相關政策的通知」，2022年對符合條件的旅行社暫退比例由80%提高至100%，補交期限延長到2023年3月31日。對符合條件的旅行社，本著從簡從速的原則，採取市區兩級操作流程。

在繼續實施貸款貼息政策方面，考慮到旅遊企業防疫消殺負擔較重，2022年本市在對零售、餐飲、機場、港口、冷鏈等相關企業落實，已有補貼政策的基礎上，將文化旅遊、住宿業等納入防疫消殺補貼範圍，給予分檔定額補貼。

在減稅降費，綜合援企降本減負方面，給予符合條件的每戶企業每人600元、上限不超過人民幣300萬元的一次性穩崗補貼。繼續實施1%的失業保險繳費費率政策，階段性下調20%工傷保險行業基準費率和緩繳社會保險費單位元繳納部分。

對承租國有房屋的小微企業和個體工商戶，2022年免除6個月房屋租金；對參照國有房屋進行免租的非國有房屋業主或經營管理主體，給予減免租金總額30%最高人民幣300萬元的補貼。

對非居民用戶給予3個月應繳水費、電費、天然氣費10%的財政補貼。市中小微企業政府性融資擔保基金按0.5%收取擔保費。

對受疫情影響的各類企業、社會組織等用人單位，對本單位實際用工的從業人員開展的與本單位主營業務相關的各類線上職業培訓，每人每次補貼人民幣600元，2022年年內不超過3次。

上海地標景點外灘通往和平飯店（右）道路仍封閉。記者林宸誼／攝影
上海地標景點外灘通往和平飯店（右）道路仍封閉。記者林宸誼／攝影

旅行社 紓困振興

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