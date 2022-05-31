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促消費 中國大陸減徵部分汽車購置稅

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸促進汽車消費。新華社
大陸促進汽車消費。新華社

為加快經濟復甦，中國大陸持續加碼支持措施。據大陸財政部、稅務總局31日公告，將在2022年6月1日至2022年12月31日，對價格不超過人民幣30萬元（約新台幣130.58萬元）、排氣量2,000cc以下的乘用車，減半徵收車輛購置稅。

公告指出，此舉是為促進汽車消費，支持汽車產業發展。

公告內容表示，將對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內，且單台車輛價格（不含增值稅）不超過人民幣30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。

公告稱，所稱乘用車，是指在設計、製造和技術特性上主要用於載運乘客及其隨身行李和（或）臨時物品，包括駕駛座位在內最多不超過9個座位的汽車。

在此之前，由於上海及整個長三角地區，以及製造業重鎮吉林省等地，汽車供應鏈受疫情封控措施影響，導致4月大陸汽車產銷數據大幅萎縮。

中國汽車工業協會統計，2022年4月，大陸汽車產銷分別為120.5萬輛和118.1萬輛，月減46.2％和47.1％，年減46.1％和47.6％。

事實上，在大陸國務院總理李克強多次召開「穩經濟」會議，宣布推出一籃子政策後，大陸國務院31日中午也正式公開發布六方面、共33項具體政策措施及分工安排，包括進一步加大減稅降費力度、對企業招聘人才發放補貼、支持和擴大基礎設施投資，以及要求各地穩定增加汽車、家電等大宗消費。

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