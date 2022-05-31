榮耀手機趙明：今年是海外發展元年　共將發表七款

自從華為獨立出來後，大陸手機品牌榮耀宣布再次重返海外市場。據新浪財經報導，榮耀CEO趙明在近日發布新機後受訪時表示，2022年會是榮耀海外發展的元年，未來3到5年，榮耀在海外不存在天花板（上限）的問題。據他所說，榮耀今年在海外共將發表七款機型。

據了解，榮耀近日發布榮耀70系列新機，趙明表示，目前榮耀線下銷售比重已經超過70%，今年線下體驗店將從兩千多家增長到三千家左右。

對於受疫情衝擊的大陸本土手機市場，他同意行業分析師的判斷，認為今年大陸手機出貨總量肯定會低於3億支，不過，「沒有差的市場和環境，只有差的策略和應對。」

他進一步指出，2022年會是榮耀海外發展的元年，未來3到5年，榮耀在海外不存在天花板的問題，這取決於海外組織能力、產品能力的成長有多快。

據大陸工信部下轄的中國信通院近日公布數據顯示，2022年4月，大陸手機市場出貨量為1,807.9萬支，年減34.2%，1到4月，總出貨量8,742.5萬支，年減30.3%。

對於整體局勢變化，趙明認為，在人民幣4,000元到5,000元（約新台幣1.7萬到2.1萬元）價位，榮耀已做到大陸市佔率第一，人民幣5,000元以上也達到第三，「從消費者的維度，我們得到的認可越來越多，只要我們這一代比上一代進步，到最後就一定會開花結果。」但他也談到，是否朝雙品牌的形式運作，還需要持續觀察。

海外市場方面，趙明說，2021年是榮耀整合大陸國內整個公司的資源，把研發、供應、採購、交付、國內市場體系、海外子公司籌建起來的一年。經過去年努力，2022年榮耀在強化產品系列的同時，可以以一種全新的姿態去拓展海外的市場。

趙明表示，從3月份開始，榮耀在海外已經發布4款產品，今年還有3款中檔手機上市。他說，榮耀在海外市場幾乎歸零，這個過程也激勵了很多同事到海外去，這相當於重新創業，「榮耀的海外市場是長期戰略，不是速勝，而是穩健、健康的發展。」