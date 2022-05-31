快訊

教育部半年內擬教師兼職辦法 「這工作」確定不能碰

巨響後黑煙沖天！1公里外高雄阿蓮區居民 拍到AT-3墜機前關鍵畫面

榮耀手機趙明：今年是海外發展元年　共將發表七款

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
榮耀CEO趙明。取自新浪科技
榮耀CEO趙明。取自新浪科技

自從華為獨立出來後，大陸手機品牌榮耀宣布再次重返海外市場。據新浪財經報導，榮耀CEO趙明在近日發布新機後受訪時表示，2022年會是榮耀海外發展的元年，未來3到5年，榮耀在海外不存在天花板（上限）的問題。據他所說，榮耀今年在海外共將發表七款機型。

據了解，榮耀近日發布榮耀70系列新機，趙明表示，目前榮耀線下銷售比重已經超過70%，今年線下體驗店將從兩千多家增長到三千家左右。

對於受疫情衝擊的大陸本土手機市場，他同意行業分析師的判斷，認為今年大陸手機出貨總量肯定會低於3億支，不過，「沒有差的市場和環境，只有差的策略和應對。」

他進一步指出，2022年會是榮耀海外發展的元年，未來3到5年，榮耀在海外不存在天花板的問題，這取決於海外組織能力、產品能力的成長有多快。

據大陸工信部下轄的中國信通院近日公布數據顯示，2022年4月，大陸手機市場出貨量為1,807.9萬支，年減34.2%，1到4月，總出貨量8,742.5萬支，年減30.3%。

對於整體局勢變化，趙明認為，在人民幣4,000元到5,000元（約新台幣1.7萬到2.1萬元）價位，榮耀已做到大陸市佔率第一，人民幣5,000元以上也達到第三，「從消費者的維度，我們得到的認可越來越多，只要我們這一代比上一代進步，到最後就一定會開花結果。」但他也談到，是否朝雙品牌的形式運作，還需要持續觀察。

海外市場方面，趙明說，2021年是榮耀整合大陸國內整個公司的資源，把研發、供應、採購、交付、國內市場體系、海外子公司籌建起來的一年。經過去年努力，2022年榮耀在強化產品系列的同時，可以以一種全新的姿態去拓展海外的市場。

趙明表示，從3月份開始，榮耀在海外已經發布4款產品，今年還有3款中檔手機上市。他說，榮耀在海外市場幾乎歸零，這個過程也激勵了很多同事到海外去，這相當於重新創業，「榮耀的海外市場是長期戰略，不是速勝，而是穩健、健康的發展。」

人民幣 品牌 疫情

延伸閱讀

受到大陸封城影響 富采下修第2季營運

大陸服飾公司官網地圖把台灣標成海洋 處罰360萬

法網／大陸對手胃痛失競爭力 球后斯威雅蒂逆轉晉8強

大陸高考報名1193萬人 創歷史新高

相關新聞

支持旅遊業 上海發布「恢復發展新12條」

進一步支持旅行社行業紓困發展，上海市文旅局會同市發展改革委等多部門，31日共同推出「關於促進上海旅遊行業恢復和高品質發展...

促消費 中國大陸減徵部分汽車購置稅

為加快經濟復甦，中國大陸持續加碼支持措施。據大陸財政部、稅務總局31日公告，將在2022年6月1日至2022年12月31...

疫情中的中國品牌 住在工廠70天的沙涓創辦人撐不住了

面對未來下行或發生變化的消費市場，不管是中國國內外高端品牌，還是街邊充滿煙火氣的小店，或許也都需要重新思考，如何在風險高...

跟隨李克強腳步…中國各地救內需 急發消費券

中國本土疫情降溫，各地開始拚疫後經濟，據中新經緯統計，目前廣東、山西、貴州等多地，陸續發出消費券，涵蓋零售、餐飲、文旅、...

穩Q2經濟 中國正式頒布33項一籃子救市措施

在大陸國務院總理李克強多次召開「穩經濟」會議，宣布推出一籃子政策後，大陸國務院31日中午正式公開發布六方面、共33項具體...

大陸服飾公司官網地圖把台灣標成海洋 處罰360萬

大陸服飾品牌「江南布衣」，因地圖標錯，把台灣島等多處標成了海洋，近日被處罰80萬人民幣（約360萬台幣）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。