穩Q2經濟 中國正式頒布33項一籃子救市措施

在大陸國務院總理李克強多次召開「穩經濟」會議，宣布推出一籃子政策後，大陸國務院31日中午正式公開發布六方面、共33項具體政策措施及分工安排，包括進一步加大減稅降費力度、對企業招聘人才發放補貼、支持和擴大基礎設施投資，以及要求各地穩定增加汽車、家電等大宗消費。

大陸國務院31日發布《國務院關於印發紮實穩住經濟一攬子（一籃子）政策措施的通知》，要求切實把第二季經濟穩住，努力使下半年發展有好的基礎，保持經濟運行在合理區間。

措施共涵蓋財政政策七項、貨幣金融政策五項、穩投資促消費等政策六項、保糧食能源安全政策五項、保產業鏈供應鏈穩定政策七項、保基本民生政策三項。

財政政策方面，要求進一步加大增值稅留抵退稅政策力度、加快財政支出、用好政府性融資擔保、加大政府採購支持中小企業等，並要求加快今年已下達的人民幣3.45兆元專項債券發行使用進度，及6月底前基本完成集中退還存量留抵稅額。

通知表示，今年大陸推出的各項留抵退稅政策，新增退稅總額達到約人民幣1.64兆元。另一方面，要擴大實施社保費緩繳政策，並對企業招聘高等學校畢業生，發放不超過人民幣1,500元的補貼。

通知也鼓勵，對受疫情影響的企業、個體工商戶、貨車司機實施貸款延期，加大普惠小微貸款支持力度、提高資本市場融資效率，和加快推動相關基礎建設投資、擴大金融支持，以及鼓勵民間投資參與等。

促消費上，通知在要求促進平台經濟規範健康發展同時，也明定各地區不得新增汽車限購措施，並要求限制地區加以放寬，和全面取消二手車限遷政策，優化新能源汽車相關設施建設等，更好滿足消費升級需求。

通知還提到，要健全完善糧食收益保障等政策、推動一批新能源項目、加強能源儲備，還要降低市場主體的用電用水成本，落實困難者「欠費不停供」，推動階段性減免市場主體房屋租金，擴大對民航等受疫情影響較大行業的紓困支持，如增加民航應急貸款額度人民幣1,500億元，支持航空業發行人民幣2,000億元債券。

復工復產、物流保障上，通知明定，在發生疫情時鼓勵具備條件的企業進行閉環生產，保障其穩定生產，原則上不要求停產，並全面取消對來自疫情低風險地區貨運車輛的防疫通行限制、嚴禁限制疫情低風險地區人員正常流動。

通知最後提到，要加快推進重大外資項目積極吸引外商投資、實施住房公積金階段性支持政策、完善農業轉移人口和農村勞動力就業創業支持政策，以及要完善社會民生兜底保障措施。