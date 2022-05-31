快訊

明起實施！解隔標準放寬 中重症達「這些條件」可出院

「確診者限定」看護一天最高7500 亞東醫院：已錄取7位

斬斷普丁的能源生命線？歐盟禁止俄羅斯石油

大陸服飾公司官網地圖把台灣標成海洋 處罰360萬

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
「江南布衣」服飾公司所標示的中國大陸、台灣、海南等地的地圖（本應橙色）不見了，變成了黑色的海洋。（知乎）
「江南布衣」服飾公司所標示的中國大陸、台灣、海南等地的地圖（本應橙色）不見了，變成了黑色的海洋。（知乎）

大陸服飾品牌「江南布衣」，因地圖標錯，把台灣島等多處標成了海洋，近日被處罰80萬人民幣（約360萬台幣）。

觀察者網報導，「江南布衣」被罰款的理由是其官網頁面展示不完整地圖、發佈損害國家尊嚴的廣告。

據杭州市西湖區市場監督管理局處罰資訊顯示，2021年9月28日，西湖區市監局發現江南布衣官方網站的「about us」子頁面展示有一地圖圖片。該地圖陸地區域為橙色、海洋區域為黑色，且中國大陸、中國台灣及中國海南的陸地顏色與海洋顏色一致，為黑色。

消息指，經鑒定：「中國地圖界線表示不完整，台灣島、海南島及南海諸島均無法看清，已有界線上也存在漏繪阿克賽欽，藏南地區的問題。……」

涉案頁面為互聯網廣告，當事人作為廣告主，違反了「中華人民共和國廣告法」第九條第（四）項的規定，罰款人民幣80萬元整。

公開資料顯示，江南布衣服飾有限公司成立於2011年6月，李琳為法定代表人及執行董事，該公司由廣益（中國）有限公司全資持股。

延伸閱讀

前海軍高官被吸收當共諜 招待、邀宴助陸發展組織

為閨密王心凌復出！40歲小蜜桃姐姐美成這樣

法網／大陸對手胃痛失競爭力 球后斯威雅蒂逆轉晉8強

大陸高考報名1193萬人 創歷史新高

相關新聞

大陸服飾公司官網地圖把台灣標成海洋 處罰360萬

大陸服飾品牌「江南布衣」，因地圖標錯，把台灣島等多處標成了海洋，近日被處罰80萬人民幣（約360萬台幣）。

穩Q2經濟 中國正式頒布33項一籃子救市措施

在大陸國務院總理李克強多次召開「穩經濟」會議，宣布推出一籃子政策後，大陸國務院31日中午正式公開發布六方面、共33巷具體...

大陸豪宅現「日光盤」 每戶8千萬 6小時賣光239戶

大陸疫後經濟恐將大爆發，豪宅市場已先出現「報復性」反彈。深圳出現今年第一個「日光盤」豪宅，最低一戶約8千萬台幣深圳網紅豪...

中國5月製造業PMI回升2.2 49.6仍低於榮枯線

隨疫情趨緩和政策加碼，中國大陸5月製造業採購經理人指數（PMI）較上月回升2.2，達49.6，但仍低於50的榮枯線。大陸...

2699人民幣起 榮耀70系列發佈：首發IMX800傳感器 搭載旗艦天璣雙芯

今日晚間，榮耀擧辦新品發佈會，正式推出榮耀70、榮耀70 Pro和榮耀70 Pro+三款手機。

陸催動復甦 三路並進

如何恢復受疫情衝擊的大陸經濟，大陸國家發改委表示，已召開專家視訊座談會，專家建議，要更大力度促進消費恢復，切實穩住宏觀經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。