大陸服飾公司官網地圖把台灣標成海洋 處罰360萬

大陸服飾品牌「江南布衣」，因地圖標錯，把台灣島等多處標成了海洋，近日被處罰80萬人民幣（約360萬台幣）。

觀察者網報導，「江南布衣」被罰款的理由是其官網頁面展示不完整地圖、發佈損害國家尊嚴的廣告。

據杭州市西湖區市場監督管理局處罰資訊顯示，2021年9月28日，西湖區市監局發現江南布衣官方網站的「about us」子頁面展示有一地圖圖片。該地圖陸地區域為橙色、海洋區域為黑色，且中國大陸、中國台灣及中國海南的陸地顏色與海洋顏色一致，為黑色。

消息指，經鑒定：「中國地圖界線表示不完整，台灣島、海南島及南海諸島均無法看清，已有界線上也存在漏繪阿克賽欽，藏南地區的問題。……」

涉案頁面為互聯網廣告，當事人作為廣告主，違反了「中華人民共和國廣告法」第九條第（四）項的規定，罰款人民幣80萬元整。

公開資料顯示，江南布衣服飾有限公司成立於2011年6月，李琳為法定代表人及執行董事，該公司由廣益（中國）有限公司全資持股。