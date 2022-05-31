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劉鶴談科技創新 注重疫苗研發和供應鏈暢通

中央社／ 台北31日電

中國國務院副總理劉鶴30日出席中國工程院院士大會時說，要加強疫情科研攻關，和確保產業鏈供應鏈暢通等方面的研究。他也提到要加強人工智慧研發，區塊鏈及數位貨幣創新。

中國官媒新華社報導，劉鶴在會中表示要按「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」要求，加強6個方面的研究力度。

首先是疫情科研，要加強病毒機理研究和疫苗藥物研發，深入研究人類流行病面臨的重大轉變。第二是確保產業鍊供應鏈暢通，補齊基礎軟體、核心硬體和基礎原物料的短板。

第三是重視科技保障糧食安全，加快生物育種、土地保護改造，和提高肥料生產使用效率。四是提升能源保障水準，提高資源探勘和開發水準，並要推進綠色高效新能源的開發等。

第五是加強網路訊息技術研究，確保網路技術體系的可控性，加強人工智慧技術研發，重視區塊鏈、數位貨幣等技術創新。最後則是要探索城市規劃佈局和智慧城市技術路徑，結合防疫研究極端狀況下的城市運營調度。

美中科技戰下，中國國家主席習近平2020年起多次強調，要強化國家戰略科技力量，並增強產業鏈自主可控能力，解決關鍵技術「卡脖子」問題。而中國的「十四五」規劃也提到，要將基礎研究投入經費的比重，提高到研發經費投入的8％。

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