大陸豪宅現「日光盤」 每戶8千萬 6小時賣光239戶

大陸疫後經濟恐將大爆發，豪宅市場已先出現「報復性」反彈。深圳出現今年第一個「日光盤」豪宅，最低一戶約8千萬台幣深圳網紅豪宅「海德園」，239戶住宅6小時內全部賣光。

證券時報報導，5月30日，位於福田區的海德園A區歷經登記入圍和公證搖號後，於當日進行線上選房。30日下午15:08，海德園A區239套住宅、推售面積為約143-251平方公尺4至5房、均價約每平方公尺12.6萬人民幣（約一坪200萬台幣）、總價最低近1800萬元（約台幣八千萬）的所有房源，6個小時全部選完，約一分半鐘賣掉一套，吸金57億人民幣，這也是深圳2022年新房項目中第一個「日光盤」。

中原地產統計的資料顯示，2022年前4個月深圳豪宅項目成交都高於400套，略多於去年同期，頂豪市場是穩中有升的，隨著二手房參考價的執行，豪宅買家全款購房的比例超過5成以上。

豪宅法拍市場也很火熱。在阿里拍賣網，10套位於深圳市南山區留仙大道寶能城花園的房屋將在6月30日至7月1日進行司法拍賣，面積約152平方公尺，起拍價約1504萬元人民幣，折合單價約每平方米9.85萬元，與周邊二手房參考價相近。

這批法拍房源上線後迅速引起熱議。截至5月30日每套房源圍觀人數均超過2000，B座1單元22B房圍觀人數已超8000。此外，在標的物介紹中提及，拍賣成交時，稅、費、應補地價、土地使用費等雙方需繳納的一切費用均由買受人承擔。因此，高額的交易稅費也成為市場討論的焦點之一。

在北京，頂級豪宅「萬柳書院」最近一戶拍出刷新北京法拍市場的天花板，該屋約300平方公尺，估價5500萬人民幣，共有8人報名，每人都繳納了1100萬元保證金，超過16000人圍觀。最後經你追我趕117輪，由一名神秘買家以1.09億元拿下，單價直接來到每平方公尺36.6萬元（一坪約580萬台幣），比原先估價的兩倍還高。