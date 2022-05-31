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2699人民幣起 榮耀70系列發佈：首發IMX800傳感器 搭載旗艦天璣雙芯

集微網／ 集微網

集微網消息，今日晚間，榮耀擧辦新品發佈會，正式推出榮耀70、榮耀70 Pro和榮耀70 Pro+三款手機。

外觀方面，榮耀70系列的設計理念與建築大師貝聿銘不謀而合。幾何圖形與光線發生化學反應，誕生了閃耀霛動的流光水晶。榮耀70系列Pro/Pro+另有薄霧金沙、墨玉青、亮黑色三款配色。背部設計延續雙鏡排佈，採用更獨特的標志性設計，自成風格。

屏幕方面，榮耀70 Pro/Pro+流光四曲屏搭載6.78英寸OLED屏幕，1920Hz高頻PMW調光，120Hz屏幕刷新率以及10.7億色的色彩顯示。同時，榮耀70 Pro/Pro+的屏幕還獲得了HDR Vivid世界超高清視頻產業聯盟認證，在觀看適配的HDR Vivid片源時，能有更佳的視覺體驗。

影像方面，全系配備5400萬像素的IMX800視頻主攝，1/1.49英寸的大底傳感器，四合一2.0μm等效像素尺寸，成像更具細節；5000萬超廣角微距主攝，支持廣角微距二合一，拍攝遠近都清晰。榮耀70 Pro和榮耀70 Pro+搭載800萬像素長焦鏡頭，支持OIS光學防抖、3倍光學變焦和最高30倍數碼變焦，遠處風光盡收眼底。前置5000萬AI超感知主攝，幫你記錄更加真實有質感的美好時刻。

核心硬件方面，榮耀70 Pro和榮耀70 Pro+搭載了「旗艦天璣雙芯」，分別搭載天璣8000旗艦芯片和天璣9000高端旗艦芯片，強悍性能讓影像與遊戯體驗更穩定，同時支持100W超級快充，15分鐘可充至60%電量，僅需30分鐘就能充滿。

除了榮耀70 Pro和榮耀70 Pro+外，榮耀還宣佈了定位中端的榮耀70，其採用了對稱雙曲面設計，搭載驍龍778G配備5400萬像素IMX800視頻主攝、5000萬像素超廣角微距主攝以及景深鏡頭、前置3200萬AI超感知主攝，機身僅重178g，厚度為7.91mm，4800mAh大電池，支持66W快充。

價格方面，榮耀 70 8GB + 256GB版本售價2699 元（人民幣，下同），12GB + 256GB版本售價2999 元，12GB + 512GB版本3399 元。

榮耀 70 Pro 8GB +256GB版本售價為3699 元，12GB + 256GB版本售價3999 元，12GB + 512GB版本售價4399 元。

榮耀 70 Pro+ 8GB +256GB版本售價為4299  元，12GB + 256GB版本售價4599 元，12GB + 512GB版本售價4399 元。

256GB AI

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