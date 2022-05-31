榮耀70系列影像再增強：5000萬像素雙主攝 首發IMX800傳感器

集微網消息，今日晚間，榮耀擧辦新品發布會，其中榮耀70系列的影像再次升級，同時首發IMX800傳感器。

硬件方面，榮耀70系列Pro/Pro+後置配備5400萬像素IMX800視頻主攝，主攝搭載的IMX800圖像傳感器為業內首發，全系配備，支持全像素對焦技術，讓每個人都能享受自由影像力。5000萬超廣角微距主攝、支持廣角微距二合一，同時支持微距視頻拍攝。擁有800萬像素長焦鏡頭，支持OIS光學防抖、3倍光學變焦和最高30倍數碼變焦。前置為5000萬AI超感知主攝，支持100度超廣角自拍、多鏡錄像以及「AI手勢識別，Vlog隔空換鏡功能」。人像美顔加持下，自拍照更加真實、有質感。



軟件方面，榮耀70系列Pro/Pro+首次搭載HONOR Image Engine計算影像平台，配備5400萬像素IMX800視頻主攝、5000萬像素超廣角微距主攝、3倍光學變焦鏡頭和前置5000萬像素AI超感知主攝。支持全像素對焦技術，硬件級Super HDR技術，逆光下不過曝、暗處有細節，色彩表現更豐富。



榮耀官方表示，榮耀70 Pro/Pro+從硬件和軟件兩方面做了大的提升，打造榮耀數字系列影像新風格，代表了數字系列最強影像。