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世界銅都降低運輸成本 鷹潭開通國際陸港

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

5月29日10時，一列裝載著45個集裝箱貨櫃的中歐班列，從江西鷹潭國際陸港緩緩駛出，標誌著鷹潭國際陸港正式開通。

新華社報導，鷹潭國際陸港總規畫面積13.4平方公里，總投資約16.8億元（人民幣，下同），是響應江西內陸開放型經濟試驗區建設的贛東北地區唯一一個國際陸港。鷹潭國際陸港建成後，將實現「港口內移、就地辦單、海鐵聯運、無縫對接」，大大降低貨主企業庫存，提高運輸時效，減少流動資金占用，企業運輸成本預計可降低20%。

江西鷹潭市被譽為「世界銅都」。依託建成的國際陸港，鷹潭將著力打造集進出口貿易、加工、保稅、銅期貨現貨交割、供應鏈金融為一體的全大陸最大銅原料儲備、集散、消費中心。國際陸港已啟動綜合保稅服務平台建設。

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