荔枝龍眼產業大會 廣東茂名開幕

29日，2022年中國荔枝龍眼產業大會在「中國荔鄉」廣東茂名市舉行，來自中國大陸各地的業界專家學者、經銷客商，以及《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）成員國駐廣州領事館代表參會，共謀發展。

中新社報導，據介紹，中國荔枝龍眼產業大會是一項大陸國家級產業發展大會。本次大會以「放眼世界，全鏈引領，荔開新局」為主題，全面展示中國大陸荔枝龍眼產業、市場、科技、文化建設成效，通過參觀田頭智慧小站、組織鮮果加工品品鑒、簽約省級合作協議等，打造集政策宣傳、產銷對接、品牌打造、商務合作等功能於一體的平台，推動荔枝、龍眼全產業鏈互聯互通、融合共享。

據了解，荔枝和龍眼都是大陸華南地區具有地域優勢和亞熱帶特色的重要果樹作物，荔枝種植面積約789萬畝，龍眼種植面積450萬畝。目前，海南省各產區早熟荔枝均已進入採摘後期，廣東各產區荔枝也陸續大批上市，而龍眼的採收則從每年7月初開始。茂名是廣東荔枝龍眼第一大產區，荔枝全產業鏈實現產值超100億元人民幣，龍眼深加工業更是位居國際前列。

活動主辦方表示，本次大會從荔枝產業拓展到龍眼產業，以大陸國家級平台帶動全大陸荔枝龍眼全產業鏈發展，全面展示荔枝龍眼的形象和地位，助力廣東建設世界荔枝產業中心、研發中心、交易中心以及文化中心，以荔枝、龍眼「小切口」，推動農業產業發展「大變化」。

更值得一提的是，作為廣東荔枝、龍眼的產業發展中心，經過多年的努力，茂名荔枝和龍眼產業已經積厚成勢，具備打造行業標桿和「立足大陸、走向世界」的實力。