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雄安支持服務業 發5千萬數位人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
為支持服務業發展，雄安新區將通過發放近5000萬元數位人民幣補貼，鼓勵和擴大消費。圖為當地支持服務業發展措施啟動儀式現場。（中新社）
為支持服務業發展，雄安新區將通過發放近5000萬元數位人民幣補貼，鼓勵和擴大消費。圖為當地支持服務業發展措施啟動儀式現場。（中新社）

河北雄安新區管理委員會29日舉辦「促消費˙惠民生」支持服務業發展措施啟動儀式。據悉，為支持服務業發展，雄安新區將通過發放近5000萬元數位人民幣補貼，鼓勵和擴大消費。

中新社報導，在雄安新區，數位人民幣的應用日趨廣泛，此次數位人民幣補貼支持雄安新區餐飲店達300家，超商達1200家。

河北雄安新區管理委員會副主任吳海軍表示，雄安新區這次助企紓困政策與數位人民幣使用試點緊密結合，補助全採取數位人民幣紅包發放，流程少，操作便捷，不僅可推動數位人民幣在雄安新區深度應用，而且可以更加方便民眾、方便企業。

「考慮到新區不少居民已經或即將喜遷新居，我們專門設了家電和家具補貼，每人最高可領補貼1000元（數位人民幣）。」吳海軍說。

據中國人民銀行雄安新區營業管理部黨委副書記、常務副主任田軍華介紹，雄安新區作為全大陸第一批數位人民幣試點地區之一，自2019年以來，數位人民幣應用於新能源汽車充電樁物物支付、公交雙離線支付、太陽能發電智能結算等場景均實現全大陸首創，安新縣老河頭數位人民幣特色小鎮、容城縣羅薩大街數位人民幣特色街區建設日趨完善。

截至目前，雄安新區已累計開立各類數位人民幣收單場景超1.8萬個，個人錢包超150萬個、對公錢包超30萬個。

數位人民幣 海軍

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