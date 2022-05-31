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上海挺企業 金融機構擴大紓困

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
為了保障金融交易的順利執行，位於上海浦東陸家嘴工銀大廈三層的工商銀行上海分行金融市場部內燈光通明。（新華社）
為了保障金融交易的順利執行，位於上海浦東陸家嘴工銀大廈三層的工商銀行上海分行金融市場部內燈光通明。（新華社）

隨著上海金融機構返崗人員陸續增加，金融業復工復產步伐不斷加快，在復工復產、復商復市的關鍵時期，助力企業恢復生機活力。

新華社報導，作為上海市第一批復工復產「白名單」的金融機構，上海銀行總行辦公大樓恢復使用，迎來了首批返崗人員。5月25日晚，上海銀行的11名員工走進一度封閉的總行大樓。

為落實防疫要求及保證返崗人員身體健康，上海銀行安排專車對返崗員工實行從居住地到辦公地的「點對點」閉環接送。員工進入大樓前，需使用「數字哨兵」核驗身分及48小時內核酸陰性證明，當場檢測抗原陰性；進入大樓後，需完成靜默觀察才能重返工位。

隨著總行大樓首批人員返崗，崇明、金山、奉賢、徐匯等網點陸續復業，上海銀行復工復產步伐開始加速。

建設銀行上海浦東分行也迎來了「補充值守力量」。在經過7天相對靜默後，第二批進駐員工已與第一批值守的同事順利「會師」，迅速投入工作中。截至5月27日，建設銀行上海市分行轄內除了值守網點外，已有9家網點恢復正常營業。

回看約兩個月的值守辦公，建設銀行上海市分行160餘人辦理了4.4萬筆應急業務，全力保障企事業單位經營發展和安全運營，滿足民生金融需求。

上海市常務副市長吳清在29日記者會表示，金融機構支持中小微企業無縫續貸，深入實施「浦江之光」行動、支持企業上市融資；按照官方政策要求，將商業匯票承兌期限由1年縮短至6個月，對民營企業債券融資交易費用能免盡免；降低市區兩級政策性融資擔保費率，實行貼息貼費政策。

疫情的「倒春寒」讓許多小微企業主措手不及，在上海經營著一家百貨店的陳女士就是其中一位。因疫情管控要求，店舖暫停營業，可房租、水電、人工成本仍需支付，陳女士向中海信託申請延後歸還最近一期的利息。在收到其申請後，中海信託制定了適當延後還款的方案，能減則減能讓則讓。

「讓金融行業一份利、保實體經濟百業興」是上海各金融機構執行減費讓利政策的宗旨。

目前，上海普惠型小微企業貸款利率約4.96%。

興業銀行上海分行3月以來已累計減免各項費息人民幣105萬元，惠及1500餘家企業，金額及家數均較1、2月份均值增長30%以上。對受疫情影響嚴重的小微企業，在減免多項手續費的基礎上再度加碼，將普惠金融貸款指導利率一次性下調100個基點。

此外，上海市銀行同業公會還引導各成員單位加大企業線上涉稅產品開發。上海農商銀行根據留抵退稅政策，僅兩天就制定和開通「退稅貸」專項信貸方案，3天內收到300多家小微企業線上申請，並完成及時對接。

上海 疫情 實體經濟

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