上海挺企業 金融機構擴大紓困

隨著上海金融機構返崗人員陸續增加，金融業復工復產步伐不斷加快，在復工復產、復商復市的關鍵時期，助力企業恢復生機活力。

新華社報導，作為上海市第一批復工復產「白名單」的金融機構，上海銀行總行辦公大樓恢復使用，迎來了首批返崗人員。5月25日晚，上海銀行的11名員工走進一度封閉的總行大樓。

為落實防疫要求及保證返崗人員身體健康，上海銀行安排專車對返崗員工實行從居住地到辦公地的「點對點」閉環接送。員工進入大樓前，需使用「數字哨兵」核驗身分及48小時內核酸陰性證明，當場檢測抗原陰性；進入大樓後，需完成靜默觀察才能重返工位。

隨著總行大樓首批人員返崗，崇明、金山、奉賢、徐匯等網點陸續復業，上海銀行復工復產步伐開始加速。

建設銀行上海浦東分行也迎來了「補充值守力量」。在經過7天相對靜默後，第二批進駐員工已與第一批值守的同事順利「會師」，迅速投入工作中。截至5月27日，建設銀行上海市分行轄內除了值守網點外，已有9家網點恢復正常營業。

回看約兩個月的值守辦公，建設銀行上海市分行160餘人辦理了4.4萬筆應急業務，全力保障企事業單位經營發展和安全運營，滿足民生金融需求。

上海市常務副市長吳清在29日記者會表示，金融機構支持中小微企業無縫續貸，深入實施「浦江之光」行動、支持企業上市融資；按照官方政策要求，將商業匯票承兌期限由1年縮短至6個月，對民營企業債券融資交易費用能免盡免；降低市區兩級政策性融資擔保費率，實行貼息貼費政策。

疫情的「倒春寒」讓許多小微企業主措手不及，在上海經營著一家百貨店的陳女士就是其中一位。因疫情管控要求，店舖暫停營業，可房租、水電、人工成本仍需支付，陳女士向中海信託申請延後歸還最近一期的利息。在收到其申請後，中海信託制定了適當延後還款的方案，能減則減能讓則讓。

「讓金融行業一份利、保實體經濟百業興」是上海各金融機構執行減費讓利政策的宗旨。

目前，上海普惠型小微企業貸款利率約4.96%。

興業銀行上海分行3月以來已累計減免各項費息人民幣105萬元，惠及1500餘家企業，金額及家數均較1、2月份均值增長30%以上。對受疫情影響嚴重的小微企業，在減免多項手續費的基礎上再度加碼，將普惠金融貸款指導利率一次性下調100個基點。

此外，上海市銀行同業公會還引導各成員單位加大企業線上涉稅產品開發。上海農商銀行根據留抵退稅政策，僅兩天就制定和開通「退稅貸」專項信貸方案，3天內收到300多家小微企業線上申請，並完成及時對接。