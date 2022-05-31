重慶火鍋底料 外銷增長逾6成

一袋袋火鍋底料，將重慶火鍋的麻辣鮮香呈現在外國消費者餐桌上，成為網紅美食，走俏海外市場。

中新社報導，重慶海關近日發布數據稱，2022年一季度，重慶海關監管出口火鍋底料138噸，貨值突破350.8萬元人民幣，出口量與貨值同比增長61.97%、90.96%。

火鍋是最具辨識度的中華美食之一，《2021年中國連鎖餐飲行業報告》顯示，火鍋是所有中式餐廳中市場規模最大的品類。帶給世人的麻辣商機，不僅有遍布世界的火鍋店，也有火鍋底料等相關產業。

「目前，海外購買火鍋底料的主力軍是華人，外國市場尚在培育期。」從事食品出口多年的重慶好媳婦食品有限公司總經理侯小康說，因攜帶方便、儲存時間長，火鍋底料不僅解了華人的鄉愁，也在征服全世界食客的味蕾。

「火鍋絕對不是華人獨寵。」在美國舊金山經營火鍋館多年的陳韵竹說，他們的顧客不僅有尋找家鄉味的華人，也有不少外國人。此外，火鍋行業也有不少外國人，如義大利人張盧卡，不僅是火鍋的忠實粉絲，近年來還一直致力於將中國麻辣介紹給全世界。

火鍋底料種類多，僅分類來看，就有牛油、清油、菌湯、椒麻等，配料眾多，炒製過程講究。一塊小小的火鍋底料方塊，加上飲水，輔以各種鮮菜肉食，就可以挑動食客的味蕾，為其捕獲更多消費者。

業內人士稱，一些品牌火鍋也在海外有火鍋底料炒製的中央厨房，不僅用於自家火鍋店，也用於對外銷售。但他們需從大陸進口一些配料，加上近年來海外購物管道的多元化，給火鍋底料出口帶來新市場。

「其實，火鍋底料的利潤率也比較可觀。」侯小康說，火鍋底料作為預包裝食品，其出口涉及方方面面，從配料、製作、檢驗、包裝到發貨，任何一個環節出錯，可能都會導致滿盤皆輸。這就對企業精細化運營提出要求，各項處置必須得當。

「作為中國火鍋之都，重慶的火鍋底料正在揚帆出海。我們必須竭盡所能，助其乘風破浪」，重慶海關所屬兩路寸灘海關查檢科科長黃衛說，他們及時介入企業出口流程，聚焦產品源頭管控，促進企業加強原料、輔料追溯驗收，推進火鍋底料企業標準體系和認證認可體系建設，幫助企業解決出口難題。