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陸財政部：加快財政支出 擴大支持紓困、投資和消費

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸財政部。（新浪財經網）
中國大陸財政部。（新浪財經網）

中國大陸財政部30日召開「全國財政支持穩住經濟大盤會議」，指出要加快財政支出進度，盡早發揮資金和政策效益；加快專項地方債發行使用並擴大支持範圍，各省要合理選擇發行時間，確保新增專項債券在6月底前基本發行完畢，力爭在8月底前基本使用完畢。

香港電台，會議指出，要全力以赴支持中小微企業紓困解難，有效擴大投資和消費，釋放內需潛力；支持保產業鏈供應鏈穩定，對大陸國內客運航班運行實施階段性財政補貼，實施住房公積金階段性支持政策，盡力降低疫情對繳存人的影響。

會議稱，大陸中央財政要推動有關轉移支付盡快下達，加緊推進已納入年度計劃安排的重大工程建設，用好已下達的地方政府專項債券資金，盡快形成實物工作量。

大陸財政部引述數據顯示，截至本月27日，已累計發行新增專項債券1.85兆元人民幣，較去年同期增加約1.36兆元，佔已下達限額54%。

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