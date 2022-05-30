促疫後復甦　中國多地發放上億消費券

為在本土疫情趨緩後，實現復甦，在大陸國務院總理李克強表態部署「穩經濟一籃子措施」下，據陸媒中新經緯統計，目前大陸已有廣東、山西、貴州等多地，陸續發出消費券，涵蓋零售、餐飲、文旅、住宿、體育等領域，規模都是人民幣上億元。

其中，以廣東省深圳市為例，26日頒布《深圳市關於促進消費持續恢復的若干措施》，提出對消費者購買個人電器如手機、電腦、耳機、音響，以及家用電器如電視、冰箱、空調等產品提供15%補貼，每人累計最高額度人民幣2,000元。

廣東省政府也表示，鼓勵各地發放消費券，用於零售、餐飲、文旅、住宿、體育領域消費，活躍消費市場，包括要求粵東西北各市發放消費券不得少於人民幣500萬元。

貴州也宣布於30日，啟動發放規模人民幣1.4億元的零售文體和餐飲消費券；山西太原則表示在前期投放人民幣1.2億元消費券基礎上，將再次籌集人民幣4.2億元發放消費券，涵蓋住宿餐飲、汽車、家電、文旅、零售等。

四川成都也在發放消費券之時，發動金融單位和商戶疊加優惠活動，吉林省長春亦發布政策表示，將面向在該市購車的個人消費者，發放總計規模人民幣5,000萬元汽車消費補貼，持續至9月21日。

近期，李克強接連就穩經濟表態，包括上周在主持召開國常會時，宣布部署「穩經濟一攬子措施」，其中，促消費和有效投資措施中，就包括階段性減徵部分乘用車購置稅人民幣600億元、支持剛性住房需求、新開工一批水利工程項目等。

以3、4月本土疫情最嚴峻的上海市、吉林省來看，當局也分別於29日、30日宣布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》、《穩定全省經濟若干措施》內容均提及要鼓勵商業主體和電商平台發放消費券、對購置電動車等提供補貼。