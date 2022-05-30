快訊

到底該不該吃藥？確診者服新冠抗病毒藥最擔心的幾個問題

「很多孩子都走了」繼續燒 美女律師發文：父母會驚慌

賴清德憂中部面臨疫情洪峰 中區指揮官：頂多就這樣

山東醫院招60名才藝護士　要「形象好會跳舞」惹議

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
山東一醫院招聘才藝護士，引發爭議。截圖自每日經濟新聞
山東一醫院招聘才藝護士，引發爭議。截圖自每日經濟新聞

近月大陸本土疫情吃緊，在各地全力防疫之際，山東臨沂蘭陵縣人民醫院一則招聘資訊引發關注。綜合陸媒報導，該院計畫招聘60名「才藝護士」，要求身高162公分以上，且具備一定的才藝特長、形象氣質佳，引起外界議論，質疑是否為了「大內宣」，導致醫護工作本末倒置。

據瀟湘晨報報導，5月初，山東臨沂蘭陵縣人民醫院官網發布了年度招聘簡章，計畫招聘172位約聘工作人員，最後一欄為「才藝護士崗」，計畫招聘60人，學歷要求為專科及以上。

公告上，除了年齡限制外，還在「其他條件」中，要求專科學歷者必須先面試、再筆試，且須有一定才藝特長，形象氣質佳，普通話標準，身高在162公分以上，體重指數（BMI）在18.5到24.9之間。

有擬面試者自述，自己到現場考核時，因為身高不合格直接被要求走人，院方「材料（履歷）都沒看」。

對於大陸網友質疑，「這個才藝護士崗是幹嘛的？」院方於26日回應解釋，是因為醫院每年都有一些大型的文藝活動，也會派一些比較會才藝的幹部去縣上參加一些大型活動。

但山東省臨沂市蘭陵縣衛健局隨後通報，針對該事件，已責令醫院取消身高、體重等條件的限制，對不合理的地方進行規範，修訂完善招聘簡章。

隨後，有中共黨報背景的《光明網》也發表評論，點名醫院徵才時，醫護職責、才藝不能本末倒置。

事實上，在近月大陸本土疫情嚴峻之際，為舒緩醫護關係、宣揚抗疫過程中的「正能量」，大陸曾掀起「為防疫人員跳舞」熱潮，或是醫護人員在方艙醫院中帶領隔離者跳廣場舞，以及地方組織醫護跳舞鼓舞士氣等，但因情況太過氾濫，也招致流於「形式主義」的抨擊。

山東一醫院招聘才藝護士惹議，有網友擔心醫護工作本末倒置下，流於形式主義。圖為大陸一地醫護人員為慶祝清零而跳起舞。截圖自澎湃新聞。
山東一醫院招聘才藝護士惹議，有網友擔心醫護工作本末倒置下，流於形式主義。圖為大陸一地醫護人員為慶祝清零而跳起舞。截圖自澎湃新聞。
當地衛生局責令院方改正。取自Zaker新聞
當地衛生局責令院方改正。取自Zaker新聞

才藝 疫情 面試

延伸閱讀

陸推新能源車下鄉 台鏈大補

病逝童家長：肯定各方發聲 盼鼓勵醫護

瑞芳國中57週年校慶 學生才藝成果競賽很吸睛

學才藝不如幫孩子買房？他提「1觀點」引戰 網分析：機率跟中樂透一樣

相關新聞

上海50振興措施 6月1日全面復工

中國大陸上海市昨天公布「加快經濟恢復和重振行動方案」，提出八方面、五十條振興措施，包括對餐飲、旅遊等行業補貼、緩繳五險一...

封城逾2月 龔正：超常規力度拚經濟

上海將從下個月起取消企業復工復產白名單制，同時加大退稅減稅力度等多項措施，加快經濟恢復。上海市長龔正昨天坦言，過去三個月...

「誇誇群群主」！特斯拉的馬斯克又誇讚中國了

特斯拉CEO埃隆．馬斯克又誇讚中國了。5月30日，馬斯克發布微博稱「似乎很少有人意識到，中國在可再生能源發電和電動汽車領...

許家印哥哥許家欽成「老賴」 公司遭列失信被執行人

中國恒大董事局主席許家印身陷債務風波，其哥哥許家欽旗下的裝潢公司也受災。據大陸工商登記資訊平台企查查資訊顯示，由許家欽擔...

陶冬：人民幣貶勢還沒結束

美國聯準會（Fed）5月最新一次會議紀錄顯示，6、7月擬各升息2碼，瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬分析，Fed正尋找通...

貴港義烏產業園 瞄準RCEP市場

總投資110億元（人民幣，下同）的貴港義烏中國小商品智慧新商業產業園28日竣工開業。該項目是浙江中國小商品城集團在華南地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。