許家印哥哥許家欽成「老賴」 公司遭列失信被執行人

中國恒大董事局主席許家印身陷債務風波，其哥哥許家欽旗下的裝潢公司也受災。據大陸工商登記資訊平台企查查資訊顯示，由許家欽擔任大股東的廣州雅旭裝飾設計有限公司，因違反限制高消費令被列為失信被執行人，也就是大陸俗稱的「老賴」。

許家欽比許家印大了3歲，隨著弟弟成為中國大陸房地產巨頭，他於2022年創辦裝潢公司，專做恒大工程，跟著賺了不少錢，但據深藍財經報導，許家欽的裝潢公司因積欠工程款等，已累計涉嫌600起訴訟，其中有87%都是恒大出事後出現的。

有大陸包商負責人透露，已經超過一年聯繫不上廣州雅旭公司及許家欽，對方拖欠工程款超過人民幣1,000萬元。

公開資訊顯示，許家欽為廣州雅旭的大股東，持股80%，目前該公司已累計被執行超過人民幣671萬元，累計失信被執行近人民幣183萬元。

企查查近日更新資訊顯示，2022年4月，廣州雅旭裝飾設計有限公司因違反限制高消費令被列為失信被執行人，執行法院是石家莊市長安區人民法院。

在大陸，被法院認定「被執行人具有履行能力而不履行生效法律文書確定的義務」的人員，將被納入「失信被執行人名單」，在高消費及非生活或者經營必需的有關消費會受到限制，並將依法受到相關制裁。