貴州汞都萬山 硃砂王國轉綠

走進位於貴州銅仁萬山區的硃砂工藝品產業園，廠房內機械聲轟鳴，只見作業員們成排坐於操作台前，或是清洗或是打磨……在經過若干道製作工序後，一顆顆外觀平平無奇的硃砂原石、雞血原石被製成手串、吊墜、項鏈等精美飾品。

中新社報導，在園區銷售展陳區域，人工手繪並以硃砂染就的山水畫作、寓意「一斧壓百禍」的硃砂小斧頭等創意擺件，亦讓人眼前一亮。難以想像，曾用於煉汞的原料——硃砂，如今竟有如此妙用。

「園區的硃砂工藝品有兩千多種，春節期間還會製作硃砂福字門貼、掛畫等新年賀歲文創產品。」萬山區硃砂協會會長唐秀偉說，硃砂工藝品產業園集產品研發、培訓、生產、展示、銷售等於一體，實現產值超過6億元（人民幣，下同），產品遠銷韓國、日本、東南亞等國家和地區。

萬山曾是中國大陸最大的硃砂生產基地，素有中國汞都、千年丹都之譽，鼎盛時期礦區繁華宛如「小香港」，但由於長期開採資源枯竭，2009年被列為大陸第二批資源枯竭城市。由此，萬山開始了破繭成蝶的綠色轉型路，硃砂工藝品就是其中之一。

「小時候從未想過硃砂還能做成工藝品，那時候硃砂都是拿來煉汞。」從事硃砂工藝品行業的90後青年吳偉坦言，工業品變工藝品後，公司年收入2000多萬元。

距離硃砂工藝品產業園10公里外的萬山汞礦遺址，如今華麗變身為大陸國家4A級景區硃砂古鎮。2015年，萬山引進江西上饒吉陽集團，對礦區遺址和文物進行保護性的整體連片開發利用，變廢為寶。

昔日人工採礦坑道變為迷幻的時空隧道，以往礦工們貼著崖壁上下工的小道被改造成了驚險刺激的玻璃棧道，原礦辦大樓成了汞礦工業遺產博物館，蘇聯專家樓則化身為別具風味的俄羅斯餐廳和懸崖賓館。

2016年，「逃離」礦區多年的胡玉剛選擇回到家鄉發展，在硃砂古鎮租門面開起了商店並運營景區的觀光車。「沒有新冠肺炎疫情之前，只要是旅遊旺季，一天有一萬多人來小鎮遊玩。」