露營經濟火爆 帶動大陸新消費

支起帳篷、掛起三角旗、打開摺疊桌椅，再點上氛圍燈……近年來，露營在中國大陸正從一項小眾戶外運動，發展成風靡全大陸的休閒活動，成為無數遊客「家門口的詩與遠方」。據業內諮詢機構預測，2022年中國大陸露營核心市場規模，將首次超過千億元（人民幣，下同）。

新華社報導，「3、2、1，茄子……」在浙江省寧波市江北區慈城古縣城的「撒野露營」營地，「90後」楊金秋和兩位朋友正對著手機鏡頭開心自拍。在社交平台上刷到這個位於古縣城裡的特色露營地後，3個從未體驗過露營的小夥伴一拍即合、說走就走，驅車1個小時從鄰區趕來。

「露營最近太火了。身邊朋友都在分享自己的露營經歷，我們也被『種草』（指被吸引而傾心於某事物）了。」楊金秋說。

營地主理人盧勇平介紹，在不下雨的周末，營地往往早就被預約一空。「作為一個小營地，平日我們每天的營業額能有兩三千元，周末能有七八千元，還有效帶動了景區的夜經濟。」盧勇平說。

疫情雖然阻礙了遠途旅行，但居民的休閒需求一直都在。去年9月，盧勇平和團隊成員開發了這個營地，在滿足新消費需求的同時，也見證了行業的飛速發展。

「去年底，寧波全市的露營營地只有9家，而到今年5月，已經超過了50家。客源也從傳統的戶外愛好者拓展到公司團建、家庭聚會、生日派對等新興客群。」盧勇平說。

大陸社交媒體「小紅書」數據顯示，近三年「五一」假期期間，露營相關搜索量成倍增長；在線旅行平台「去哪兒」數據顯示，「五一」期間，露營類旅遊產品預訂漲幅超3倍，部分露營設備節前一周已告罄；根據攜程旅行網的統計，2021年下半年以來，平台內露營產品數量增長近10倍。

浙江大學管理學院旅遊與酒店管理學系副教授林珊珊分析，「露營熱」的產生有兩方面原因：一方面是受大陸國內外疫情導致的中長距離出遊不便影響，露天開放的近郊遊和無接觸服務成為更多遊客的選擇；另一方面，露營經濟也是社會經濟發展和消費者偏好變化的必然產物。

位於寧波市北侖區的挪客戶外用品有限公司是一家主營戶外和露營裝備的企業。企業銷售總監洪晨介紹，自從2020年2月開始，明顯感覺整個行業進入了爆發期。

「2010年企業創立以來，我們常年保持40%的年增長。2019年後進入高速發展階段，營收增幅超過100%，2022年第一季度銷售額同比增長更是達到了160%。」洪晨說，企業預計2022年銷售額突破10億元。

據業內諮詢機構預測，2022年中國大陸露營核心市場規模將首次超過千億元。隨著露營經濟的發展，新模式也層出不窮，「露營+景區」、「露營+演藝」、「露營+研學」、「營地+親子教育」等模式如雨後春筍般湧現。