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閩台攜手 傳承千年青草藥

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「小時候住在農村，房前屋後隨處可見青草藥的身影，如今在城市裡已難覓蹤跡。」來自台灣的陳慧中28日應邀參加在廈門溫厝慈濟北宮舉辦的「新時代閩台青草藥的傳承發展」座談會，談起兒時的記憶，揮不去那一抹生機盎然的綠意。

中新社報導，傳承千年的青草藥是中醫藥的一個支脈，由兩岸共同信奉的醫神—保生大帝所開創。青草藥在中醫藥基礎上，融入閩南獨特的地氣物候認知和民間養生治病的醫藥實踐，流傳閩南民間，而且隨著閩南人過台灣、下南洋，聲名遠播。

「青草藥在台灣的地位還是相當高的，台灣有廟宇的地方，旁邊幾乎都有一條青草藥的街或是有幾家店，而且都是老店，至少三代以上傳承。」廈門海滄區閩南文化研究會副會長、台胞符坤龍提出了推動閩台青草藥交流合作的思考，「兩岸藉由一個草，把這些知識常識甚至經驗傳承下來，一起交流融合」。

「保生大帝宮廟在台灣就有七百多座，在閩南和海外有兩千多座。」廈門市閩南文化保護發展專家委員會副主任陳耕，期盼通過保生大帝民間信仰推動閩台青草藥的傳承和兩岸的交流合作。

2018年，慈濟北宮成立了廈門海滄區保生青草藥傳習中心，組建了由中醫藥及植物專家等組成的專家委員會、青草藥傳承人與科普志工團隊，對外合作打造百草園，開設青草藥講壇，推動青草藥文化走進學校和社區，開展青草藥研學旅行、海峽兩岸青草藥合作等。

「近幾十年來，福建懂得青草藥的人愈來愈少了，青草藥文化傳承出現了斷層。」慈濟北宮理事長、廈門海滄保生青草藥傳習中心主任程水燃坦言，希望通過推廣閩台青草藥文化，讓老百姓在陽台、院子重新種起青草藥。

今年初，「閩台青草藥」被列入第七批福建省省級非物質文化遺產代表性項目名錄。為更好傳承和保護青草藥文化，廈門海滄平安宮申請成立廈門市海滄區保生平安青草藥傳習中心。

環顧溫厝慈濟北宮四周，一盆盆含羞草、蒲公英和龍吐珠等青草藥引人注目。閩台青草藥傳承人陳慧中把台灣強調動手做跟體驗的方式帶到傳習中心，「現在，我們就從一小盆的青草藥盆栽開始做起」。

廈門 慈濟 中醫

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