怒江鞏固脫貧攻堅 助鄉村振興

5月24日至27日，「鞏固脫貧攻堅，助力鄉村振興」－兩岸台胞雲南行活動，在怒江州瀘水市舉行，兩岸台胞30餘人實地參觀怒江州易地扶貧搬遷安置點、邊疆小康示範村，欣賞獨特的民族文化和壯麗的峽谷風光。

怒江傈僳族自治州，曾是「三區三州」深度貧困地區，在珠海、上海等地及社會各界的大力支援下，如期完成26.96萬農村貧困人口脫貧，4個貧困縣市全部「摘帽」任務。兩岸台胞先後來到維拉壩珠海社區、怒江減貧交流中心、三河片區鄉村振興示範點、怒江綠色香料產業園區、高黎貢山國家級自然保護區姚家坪管護區、怒江州職教中心等地，了解怒江鞏固脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接的成果。

珠海市與怒江州對口幫扶建成的集文化、教育、衛生、市場等一體化的瀘水市大興地鎮維拉壩珠海社區，兼具民族特色與現代化設施。易地搬遷安置點產業扶持項目火龍果基地、綠通配送車間，讓搬遷居民實現了在家門口就業。曾經住在大山深處的貧困民眾，如今住進了兼具現代化與民族特色的住宅社區。

怒江綠色香料產業園區，本身也是賞心悅目的綠色田園，兩岸台胞在欣賞景色的同時，了解特色產品以及香料產業園發展與規劃。作為製茶專家，台胞謝守義希望通過此次機會，與怒江茶葉種植行業交流經驗。

位怒江河谷的百花嶺傈僳音樂小鎮，保留完整的傈僳村貌，吸引遊客的除了傈僳族原生文化、民俗風情，還有傈僳人家的好客熱情。國家級非遺項目傈僳族民歌《擺時》、傈僳族刮克舞、期奔彈唱，讓參訪台胞領略了獨具雲南特色的民族文化魅力。

身處高黎貢山腹地，本來是難以發展的小村子，卻別出心裁用「觀鳥經濟」、生態產業走出自己的發展路子的三河村，在鄉村振興上走在了前列。富有魅力的民族文化在傳承的同時，撐起一座音樂小鎮，喜迎八方來客。怒江得天獨厚的自然稟賦、瑰麗多彩的民族文化，都有效轉化為產業優勢，助力鄉村振興穩步前行。