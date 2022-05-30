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大灣區車展 近千款新車亮相

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2022第26屆粵港澳大灣區國際汽車博覽會28日在深圳開幕，近100個汽車品牌，近千款新車亮相。

中新社報導，現場眾多汽車品牌攜新款車型亮相，進行首秀。其中包括飛凡R7等車型全球首秀、賓利新添越長軸距版等車型亞洲首展、瑪莎拉蒂Grecale PrimaSerie等車型中國大陸首發、比亞迪全新唐EV車型上市等。

在三號展廳內，不少參展觀眾瞭解新能源汽車續航、充電樁使用等功能，同時預約試駕智能電動汽車企業蔚來新款車。市民邱先生稱，現在購車還有補貼，家人正準備入手一輛。

邱先生表示，在瞭解和試駕過不少新能源汽車後，他選擇蔚來是因為其除了提供汽車服務外，還能夠提供社交圈、生活圈的體驗。「車主之間可以在企業組織下，帶著小朋友一起進行烘焙、親子互動等活動。」

車展門口，一輛輛自動駕駛車輛整齊有序排列，這是深圳科技企業元戎啟行推出的自動駕駛試乘。車輛啟動後通過感知技術便能識別出行人、紅綠燈、周邊車輛行駛情況，實現自動駕駛。

元戎啟行CEO周光介紹，該款自動駕駛汽車有精準的感知能力和靈敏的駕駛能力，公司自主研發的推理引擎技術，支持高級別自動駕駛系統運行，目前該系統也已經適配量產高精地圖，可實現自動駕駛規模化使用。

深圳 品牌 車展

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