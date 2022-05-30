貴港義烏產業園 瞄準RCEP市場

總投資110億元（人民幣，下同）的貴港義烏中國小商品智慧新商業產業園28日竣工開業。該項目是浙江中國小商品城集團在華南地區的第一個項目，引進義烏第6代智慧商貿產業城模式，將面向東協，服務《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）大市場。

中新社報導，貴港義烏中國小商品智慧新商業產業園位於廣西貴港市港南區南環路南側，是廣西商貿產業重點支持項目，占地2388畝，規劃建築面積300萬平方公尺，當天，現場商家訂購商品金額達2.1億元。

浙江義烏是全球最大的小商品集散地，被譽為世界超市，作為全球小商品貿易的風向標。

浙江中國小商品城集團股份有限公司副總經理楊暘稱，貴港義烏中國小商品智慧新商業產業園是商城集團在華南地區打通對接東協貿易的重要標誌，預計輻射人口3000萬，直接實現4萬人（次）就業，年均交易額約130億元、年利稅約4億元。

廣西是中國大陸唯一與東協陸海相連的省（區）；貴港是珠江—西江經濟帶戰略重要節點城市之一。

「貴港區位、交通、政策優勢凸顯，貴港義烏中國小商品智慧新商業產業園將建成義烏總部在華南地區面向東協的分倉，積極服務RCEP市場。」貴港市華南義烏小商品城有限公司常務副總裁李想表示。

據介紹，貴港義烏項目通過全球商貿大數據雲信息、5G、AI等技術革新形成獨特的義烏全球貿易智慧生態圈，構建商業貿易、專業市場、生產加工、倉儲物流、休閒購物、宜居配套、現代商務、直播中心「八位一體」的產業鏈運營模式。

廣西壯族自治區商務廳副廳長粟堅稱，貴港義烏中國小商品智慧新商業產業園項目的落地，將為促進廣西消費市場穩增長、加快打造貴港「中國南方小商品之都」注入強大動力。