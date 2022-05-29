快訊

基隆大麥開業34年熄燈！與房東續約談不攏 麥當勞店經理哽咽話別

謝長廷臉書透露 「長扁心結」下與阿扁合作原因

不是猴痘！比爾蓋茲：未來20年恐出現新的全球性流行病

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海特斯拉實施兩班制生產 6月有望全開

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
上海特斯拉超級工廠。新浪財經
上海特斯拉超級工廠。新浪財經

由於人員限制和物流，復工後一直採單班制生產的上海特斯拉超級工廠，據陸媒《第一財經》報導，已於近日實現兩班制生產，預計下月（6月）有望恢復正常水準。

疫情之前，上海特斯拉採取三班制生產，每周生產近2萬輛整車，但疫情發生後，上海特斯拉自4月19日復工以來，一直採取單班制生產。

據報導，特斯拉原計畫在5月中旬，恢復疫情前生產水準，但因供應鏈問題，計畫歷經數次拖延，直到23日起才陸續實現兩班制生產，距離產能完全恢復又近了一步。

知情人士指出，目前特斯拉工廠內工人數量較復工復產初期有所增加，兩班制仍採取閉環生產，產量已經基本與疫情封閉前的產量持平，下個月有望全面恢復到正常水準。另一名知情人士稱，物流方面，由於涉及到跨省疫情防控等多方面複雜因素，因此尚未完全恢復到疫情前水準。

疫情 特斯拉 上海

延伸閱讀

從特斯拉到外太空！《鋼鐵人馬斯克》如何創造驚奇的未來

馬斯克身價跌破2,000億美元大關 特斯拉要開24小時餐廳

路透社：特斯拉上海廠產量復原時間 再延至24日！

踩電動自行車出門買午餐 撞路邊特斯拉 8萬飛了

相關新聞

上海特斯拉實施兩班制生產 6月有望全開

由於人員限制和物流，復工後一直採單班制生產的上海特斯拉超級工廠，據陸媒《第一財經》報導，已於近日實現兩班制生產，預計下月...

上海市長龔正：以超常規力度重振經濟搶回損失

上海市長龔正今天表示，過去3個月是上海極不容易的日子，要以超常規的力度和措施，推動經濟重振，盡最大努力把疫情耽誤的時間、...

疫情好轉 上海推出振興經濟50條行動方案

上海疫情好轉，上海市政府29日下午召開新聞發布會，公布「上海市加快經濟恢復和重振行動方案」，共包括八個方面、50條振興經...

粵假銀行非法從事業務被警告 喊話真監管「消除誤會」

廣東驚現「假銀行」，但假銀行遇上真監管，不僅沒有絲毫收斂，反倒「隔空喊話」監管要「消除誤會」。

神舟十四載人太空船近日發射 將建造大陸首個太空站

大陸載人太空船又將發射升空，中國載人航太工程辦公室29日表示，神舟十四號載人飛船與長征二號F遙十四運載火箭組合體已轉運至...

美媒：中國下水一艘搭載無人機和無人潛航器的超級航母

大陸十天前下水一艘智慧型無人系統科考船「珠海雲」號，原本未引起特別注意，但美媒近日報導說，它是一艘能同時能搭載空中無人機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。