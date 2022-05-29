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上海特斯拉實施兩班制生產 6月有望全開
由於人員限制和物流，復工後一直採單班制生產的上海特斯拉超級工廠，據陸媒《第一財經》報導，已於近日實現兩班制生產，預計下月（6月）有望恢復正常水準。
在疫情之前，上海特斯拉採取三班制生產，每周生產近2萬輛整車，但疫情發生後，上海特斯拉自4月19日復工以來，一直採取單班制生產。
據報導，特斯拉原計畫在5月中旬，恢復疫情前生產水準，但因供應鏈問題，計畫歷經數次拖延，直到23日起才陸續實現兩班制生產，距離產能完全恢復又近了一步。
知情人士指出，目前特斯拉工廠內工人數量較復工復產初期有所增加，兩班制仍採取閉環生產，產量已經基本與疫情封閉前的產量持平，下個月有望全面恢復到正常水準。另一名知情人士稱，物流方面，由於涉及到跨省疫情防控等多方面複雜因素，因此尚未完全恢復到疫情前水準。
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