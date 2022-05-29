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疫情好轉 上海推出振興經濟50條行動方案

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
上海疫情好轉，市民在外灘玩滑板，度過疫情防控下的假日時光。（中新社）
上海疫情好轉，市民在外灘玩滑板，度過疫情防控下的假日時光。（中新社）

上海疫情好轉，上海市政府29日下午召開新聞發布會，公布「上海市加快經濟恢復和重振行動方案」，共包括八個方面、50條振興經濟政策措施。

澎湃新聞報導，這項「行動方案」主要內容大致可分為「四大板塊」：第一板塊主要是全力助企紓困。包括緩繳五險一金和稅款、擴大房屋租金減免範圍、多管道為企業減費讓利、加大退稅減稅力度、發放援企穩崗補貼等方面。

第二板塊主要是復工復產復市。取消企業復工復產復市不合理限制（6月1日起取消企業復工復產白名單制）、擴大企業防疫和消殺補貼範圍、建立長三角產業鏈供應鏈互保機制、暢通國內國際物流運輸通道等政策措施，支持各行業領域復工複產複市，穩步提高企業達產率。

第三板塊主要是穩定三大需求。圍繞穩外資穩外貿、促進消費加快恢復、發揮投資關鍵性作用等方面，提出了一系列有力度的政策舉措，全面增強經濟內生動力。

在穩外資方面，建立重點外資企業復工復產專員服務機制，啟用重大外資專案線上服務系統，提前啟動2022年上海市鼓勵跨國公司地區總部發展專項資金申報工作，進一步支援跨國公司在滬設立地區總部和外資研發中心，穩定外資企業預期和信心。

在穩外貿方面，加大出口退稅、出口信用保險等支援力度，鼓勵港航企業減免貨物堆存費和滯箱費，助力外貿企業履約訂單。

在促消費方面，對置換純電動汽車的個人消費者給予一次性10000元補貼，支持大型商貿企業和電商平台發放消費優惠券，支援文創、旅遊、體育產業發展，大力促進消費加快恢復。

第四板塊主要是強化支撐保障。圍繞資金、土地、人才、營商環境等方面，提出了一批支撐保障性的政策措施，同時進一步研究儲備一批新的政策措施。

外資 上海

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