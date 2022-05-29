快訊

基隆「大麥」今晚熄燈…大清早有人排隊等開店 引爆衝突濺血

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美媒：中國下水一艘搭載無人機和無人潛航器的超級航母

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
被美媒稱為能搭載無人機和水下無人潛航器的超級航母「珠海雲」號日前在廣州下水。（環球網）
被美媒稱為能搭載無人機和水下無人潛航器的超級航母「珠海雲」號日前在廣州下水。（環球網）

大陸十天前下水一艘智慧型無人系統科考船「珠海雲」號，原本未引起特別注意，但美媒近日報導說，它是一艘能同時能搭載空中無人機和水下無人潛航器的超級航母。

5月18日，大陸首艘智慧型無人系統科考船「珠海雲」號在廣州舉行下水儀式，大陸官方的說法稱，它將為大陸開展海洋科考、拓展海洋科學、助力海洋經濟發展提供前所未有的利器。

這則消息原本沒太多人注意，大陸近年具最新科技功能的新船下水比比皆是，但這艘船最近被西方媒體報導成「具有顯著的軍事用途」。

美國「動力」網站27日報導稱，這艘巨大的無人駕駛船隻表面上是為海洋研究而設計的，但具有先進的人工智慧作業系統，至少可以進行半自主操作，也可以在軍事環境中用作各種無人武器和監視系統的指揮核心。

報導稱，「珠海雲」號被廣泛認為是「全球首艘具有遠端遙控和開闊水域自主航行功能的科考船」，其人工智慧（AI）作業系統，很可能具備半自動運行能力，為了讓它在繁忙的港口區域航行，船員將通過遠端遙控來操作船舶的導航系統，或者至少具備在這些複雜的導航階段進行監控。

它還可以支援它作為各種無人平台（包括空中無人機）的母艦。換句話說，該報導認為，「珠海雲」號實際上是一艘同時能搭載無人機和水下無人潛航器的超級航母。

該報導還聯想到「珠海雲」號可與其他中國無人機/無人艇/無人潛航器的協同作戰。報導稱，其他中國公司已經開始開發用於特定安全任務的無人水面艦艇。例如中國雲舟科技在2021年底利用六艘高速無人船進行了「快速攔截、圍攻和驅逐海上入侵者」的測試。

報導稱，它的「動態合作對抗技術」或「蜂群」技術，可以讓無人機船隻以自主協調的方式與敵方目標交戰，而無需人工控制。而2018年，雲舟科技就對多達56艘無人船進行了協作測試。

報導認為，「珠海雲」號或者其他類似的船隻，理論上可以充當這類無人艇群的協同指揮中心。

該報導還說，「珠海雲」號能收集「三D動態觀測」資料，對於中國海軍來說尤其重要。借助「珠海雲」號提供的準確海床地形圖，中國潛艇將能夠提高任務規劃和航行靈活性。

環球網報導，公開資料顯示，「珠海雲」號由中船黃埔文沖船舶有限公司建造，是全球首艘智慧型無人系統母船，隸屬於南方海洋科學與工程廣東省實驗室（珠海）（以下簡稱「南方海洋實驗室」）。該船計畫於今年年底完成海上航行試驗並交付使用。

「珠海雲」號全長88.5米，型寬14.0米，型深6.1米，設計吃水3.7米，最大航速18節，經濟航速為13節，設計排水量約2000噸。

大陸新近下水一艘智慧型無人系統科考船「珠海雲」號，被美媒稱為能搭載無人機和水下無人潛航器的超級航母。（環球網）
大陸新近下水一艘智慧型無人系統科考船「珠海雲」號，被美媒稱為能搭載無人機和水下無人潛航器的超級航母。（環球網）

廣東

延伸閱讀

MLB／張育成遭指定讓渡 美媒認為被交易機會高

阿湯哥生涯最賣座電影？美媒預測「捍衛戰士2」首周破紀錄

朝野考察中科院航研所 立委TAG「偵打一體無人機」

高雄愛河開放河域往上游延伸 今起5.7公里可下水

相關新聞

美媒：中國下水一艘搭載無人機和無人潛航器的超級航母

大陸十天前下水一艘智慧型無人系統科考船「珠海雲」號，原本未引起特別注意，但美媒近日報導說，它是一艘能同時能搭載空中無人機...

特派員在現場／核酸採樣亭 躍暴利行業

為了配合常態化核酸檢測，構建步行15分鐘核酸採樣圈，長三角已有多個城市採購核酸採樣亭，成為城市的剛需，廠商利潤從人民幣3...

陸穩外資 開放直接投資債市

大陸穩外資，對外持續開大門。中國人民銀行、證監會、外匯局發布聯合公告，同步推進銀行間和交易所債券市場對外開放。新政宣告債...

航運衍生品期貨 加速上市

疫情擾亂全球航運，大陸從塞港、卡關，看到海運航貿大商機，國務院發布《關於推動外貿保穩提質的意見》，要求增強海運物流服務穩...

晶片業搶人 年薪衝500萬

大陸將迎來千萬人畢業生進入就業市場，有些產業已預備搶人大戰。特別是高新技術產業十分缺才，比如晶片、新能源車領域等，企業開...

守護糧食安全 進口巴西玉米

大陸破天荒從巴西採購約25萬到40萬噸玉米，預計9月就會抵達中國大陸港口，業界人士指出，進口巴西玉米不是大陸缺糧，而是進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。