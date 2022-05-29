美媒：中國下水一艘搭載無人機和無人潛航器的超級航母

大陸十天前下水一艘智慧型無人系統科考船「珠海雲」號，原本未引起特別注意，但美媒近日報導說，它是一艘能同時能搭載空中無人機和水下無人潛航器的超級航母。

5月18日，大陸首艘智慧型無人系統科考船「珠海雲」號在廣州舉行下水儀式，大陸官方的說法稱，它將為大陸開展海洋科考、拓展海洋科學、助力海洋經濟發展提供前所未有的利器。

這則消息原本沒太多人注意，大陸近年具最新科技功能的新船下水比比皆是，但這艘船最近被西方媒體報導成「具有顯著的軍事用途」。

美國「動力」網站27日報導稱，這艘巨大的無人駕駛船隻表面上是為海洋研究而設計的，但具有先進的人工智慧作業系統，至少可以進行半自主操作，也可以在軍事環境中用作各種無人武器和監視系統的指揮核心。

報導稱，「珠海雲」號被廣泛認為是「全球首艘具有遠端遙控和開闊水域自主航行功能的科考船」，其人工智慧（AI）作業系統，很可能具備半自動運行能力，為了讓它在繁忙的港口區域航行，船員將通過遠端遙控來操作船舶的導航系統，或者至少具備在這些複雜的導航階段進行監控。

它還可以支援它作為各種無人平台（包括空中無人機）的母艦。換句話說，該報導認為，「珠海雲」號實際上是一艘同時能搭載無人機和水下無人潛航器的超級航母。

該報導還聯想到「珠海雲」號可與其他中國無人機/無人艇/無人潛航器的協同作戰。報導稱，其他中國公司已經開始開發用於特定安全任務的無人水面艦艇。例如中國雲舟科技在2021年底利用六艘高速無人船進行了「快速攔截、圍攻和驅逐海上入侵者」的測試。

報導稱，它的「動態合作對抗技術」或「蜂群」技術，可以讓無人機船隻以自主協調的方式與敵方目標交戰，而無需人工控制。而2018年，雲舟科技就對多達56艘無人船進行了協作測試。

報導認為，「珠海雲」號或者其他類似的船隻，理論上可以充當這類無人艇群的協同指揮中心。

該報導還說，「珠海雲」號能收集「三D動態觀測」資料，對於中國海軍來說尤其重要。借助「珠海雲」號提供的準確海床地形圖，中國潛艇將能夠提高任務規劃和航行靈活性。

環球網報導，公開資料顯示，「珠海雲」號由中船黃埔文沖船舶有限公司建造，是全球首艘智慧型無人系統母船，隸屬於南方海洋科學與工程廣東省實驗室（珠海）（以下簡稱「南方海洋實驗室」）。該船計畫於今年年底完成海上航行試驗並交付使用。